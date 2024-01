Relatórios do IPC dos EUA e da China no centro das atenções

Janeiro 10, 2024 23:01

Os relatórios de inflação dos EUA e da China de quinta e sexta-feira, respectivamente, são os conjuntos de dados nos quais os economistas provavelmente se concentrarão durante o resto desta semana. Ambas as economias enfrentaram dificuldades, pois os elevados números da inflação e as políticas económicas restritivas prejudicaram os orçamentos dos consumidores.

Noutras notícias, o Banco Mundial alertou que a economia global deverá crescer ao ritmo mais lento (2,4%) desde a pandemia. O economista-chefe do Banco Mundial, Intermit Gill, disse que as altas taxas de juros e os conflitos em várias regiões desempenharam um papel significativo. No entanto, também observou que “no final de 2024 projectamos que todas as economias avançadas terão um rendimento per capita superior ao que tinham antes da COVID”.

Relatório do IPC dos EUA de dezembro de 2023

Os economistas esperam examinar minuciosamente os dados de inflação dos EUA para o mês de Dezembro, uma vez que o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA está programado para divulgar o seu inquérito mensal.

Os analistas prevêem que a inflação medida pelo IPC dos EUA subiu para 0,2%, numa base anual, no último mês de 2023, enquanto a inflação subjacente pelo IPC deverá atingir 3,8%, caindo face aos 4% de Novembro.

Um relatório do ING dizia: “Espera-se que a inflação subjacente caia abaixo de 4,0% (o consenso e a estimativa do ING são de 3,8%), mas as actas do FOMC de Dezembro mostraram que havia uma visão optimista generalizada sobre a trajectória da desinflação e isso não deve mudar o contexto dramaticamente. O nosso apelo permanece para um primeiro corte nas taxas em maio e uma redução gradual das previsões de corte nas taxas em março.”

Relatório do IPC da China de dezembro de 2023

Sexta-feira será o dia de uma importante divulgação de dados de inflação vindos da China, já que o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) lançará algumas luzes sobre a condição da economia.

Os analistas de mercado sugerem que a inflação medida pelo IPC de Dezembro será provavelmente ainda inferior ao valor de –0,5% registado em Novembro, uma vez que os custos da energia foram mais baixos. Os analistas da Nomura sugeriram que um corte na taxa de empréstimo por parte do Banco Popular da China (PBoC) poderia ser uma possibilidade na próxima reunião de 21 de Janeiro.

Crescimento da Zona Euro e cortes nas taxas de juro

Na Europa, o vice-presidente do BCE, Luis De Guindos, disse que “o rápido ritmo de desinflação que observámos em 2023 deverá abrandar este ano”. De Guindos observou que “os dados recebidos indicam que o futuro permanece incerto, as previsões ainda estão viradas para o lado negativo”, acrescentando que “os indicadores fracos apontam para uma contracção económica também em Dezembro, confirmando a possibilidade de uma recessão técnica no segundo semestre de 2023 e perspectivas fracas para o curto prazo.”

O governador do Banque de France (BoF) e decisor político do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, disse que o banco central da zona euro cortaria as taxas este ano, desde que os fundamentos subjacentes não trouxessem quaisquer surpresas. Villeroy observou que o BCE não prosseguiria com o corte das taxas até se certificar de que a inflação ronda os 2%.

Inflação do IPC da Austrália cai em novembro

Na Austrália, a inflação medida pelo IPC caiu em Novembro para perto do mínimo de dois anos, com os analistas a sugerirem que não seriam necessários mais aumentos das taxas de juro, uma vez que a política monetária restritiva do Reserve Bank of Australia (RBA) parece produzir resultados positivos. Ainda mais impressionante foi o valor do núcleo do IPC que caiu para 4,6%, face aos 5,3% registados em Outubro.

