Relatório do IPC dos EUA chama a atenção dos economistas

Março 12, 2024 23:45

O relatório de inflação do IPC dos EUA será o foco das atenções dos investidores e traders, uma vez que se espera que forneça alguma clareza sobre a forma como os preços do consumidor flutuaram em Fevereiro. Alguns economistas sugerem que a Reserva Federal poderia reduzir as taxas de juro durante o verão, mas os decisores políticos da Fed sublinharam que os dados do IPC, bem como outros relatórios, como as folhas de pagamento (NFP), etc., deverão dar sinais fortes de que a economia abrandará antes de qualquer flexibilização da política monetária.

Os preços da Bitcoin subiram na segunda-feira para atingir um novo recorde acima de $72000, depois da Autoridade Britânica de Conduta Financeira (FCA) dizer que permitiria que as exchanges listassem pela primeira vez produtos negociados em bolsa vinculados a criptomoedas.

IPC dos EUA, fevereiro de 2024

Os dados de inflação do IPC dos EUA serão divulgados ainda hoje pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). Os economistas prevêem que a inflação global permaneça inalterada em 3,1%, numa base anual, enquanto a inflação mensal poderá atingir 0,4%, ligeiramente superior à leitura de Janeiro. Espera-se que a inflação subjacente diminua para 3,7% numa base anual.

Como sugerem alguns analistas, o relatório de inflação do IPC poderá alterar a previsão do mercado relativamente ao pivô da política da Reserva Federal (Fed). O reponsável da Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que o conselho do banco central deveria estar confiante de que a inflação se moverá em direção à meta de 2% de forma sustentável antes de começar a reduzir os custos dos empréstimos.

PIB do Reino Unido janeiro de 2024

Na quarta-feira, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará os dados do PIB do mês de janeiro. Os analistas de mercado prevêem que a taxa de crescimento mensal do PIB provavelmente retornará a território positivo, chegando a 0,2%. Em Dezembro, um relatório semelhante revelou que a economia do Reino Unido tinha contraído 0,1% numa base mensal.

A economia do Reino Unido entrou numa recessão técnica no quarto trimestre de 2023. Analistas de mercado sugerem que o Banco de Inglaterra (BoE) poderia começar a considerar relaxar a sua política de taxas, especialmente se o relatório de Janeiro não corresponder às expectativas. Nesta fase, os economistas prevêem que a primeira redução da taxa do BoE poderá ocorrer em Agosto.

Taxa de desemprego no Reino Unido e relatórios de rendimentos médios

De acordo com o ONS, a taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 3,9% nos três meses até Janeiro, superando as expectativas dos analistas. Outro relatório mostrou que os rendimentos totais cresceram 5,6% entre novembro e janeiro, abaixo dos 5,8% nos três meses anteriores.

Em declarações ao TheGuardian, os economistas sugeriram que, embora a taxa de crescimento dos lucros tenha caído, ainda é demasiado elevada para o BoE começar a discutir cortes nas taxas de juro.

Pesquisa da Reuters mostra provável corte da taxa pela Fed em junho

A última sondagem publicada pela Reuters mostrou que a maioria dos economistas acredita que a Reserva Federal poderá avançar com um corte nas taxas em Junho. 72 de 108 economistas profissionais prevêem o primeiro corte no primeiro mês de verão.

No que diz respeito aos cortes nas taxas, metade dos economistas prevê uma redução total de 75 pontos base (bps) em 2024, enquanto 26 em 108 previram cortes de 100 pontos base.

Teste as suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem risco na Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.