Relatório do IPC dos EUA importante para decisão de taxa de juro da Fed

Junho 13, 2023 22:58

O relatório de inflação do IPC dos EUA para maio chamará a atenção dos investidores ainda hoje, apenas 24 horas antes de a Fed anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro. No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu para 3,8% nos três meses até abril, embora os analistas esperassem um valor de 4,0%.

Comentando sobre o relatório de desemprego, os economistas sugeriram que, embora os dados lançados sejam uma boa notícia para a economia do Reino Unido, o Banco da Inglaterra pode ter que manter as taxas de juro mais altas por mais tempo do que o previsto.

Na China, o banco central do país anunciou a sua decisão de cortar a sua taxa de recompra reversa de sete dias, sugerindo mais flexibilização da política monetária e fazendo com que o yuan atingisse a mínima de seis meses em relação ao dólar americano.

Dados do IPC dos EUA podem influenciar a política da Fed?

Um dos principais lançamentos desta semana serão os dados de inflação do IPC dos EUA em maio, que serão fornecidos pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). O relatório de inflação de maio é importante, pois fornecerá mais informações sobre os preços ao consumidor que serão levados em consideração pela Fed nesta próxima reunião de política monetária.

Os economistas sugerem que a inflação global caiu para 4,1% no último mês da primavera, numa base anual, mas o núcleo do IPC provavelmente permaneceu inalterado em 5,3%. Um relatório publicado pelo ING em 9 de junho disse: “O relatório do IPC de terça-feira pode ver os preços se moverem ainda mais em favor de uma alta - atualmente o consenso é que o IPC principal chegue a 0,4% mensal, mas se obtivermos um choque de 0,5% que poderia ser suficiente para convencer membros suficientes do FOMC a votar por um aumento.”

PIB do Reino Unido cresce em abril?

O Office for National Statistics (ONS) publicará o seu relatório mensal do PIB. Analistas de mercado sugerem que a economia do Reino Unido cresceu 0,2% mensalmente em abril, ganhando algum terreno em comparação com os -0,3% de março.

A British Chambers of Commerce (BCC), um grupo de lobby empresarial, disse que a economia do país provavelmente evitaria uma recessão. O relatório da BCC observou: “estamos a caminho de evitar uma recessão por pouco. Com taxas de crescimento anêmicas previstas para o futuro, existe um perigo real de voltar ao território da recessão a qualquer momento”, prevendo que o PIB cresceria 0,3% em 2023.

A Confederação da Indústria Britânica (CBI) seguiu o exemplo com a previsão do BCC, revertendo a sua própria para este ano de um declínio de 0,4%, e agora espera um crescimento de 0,4%.

Morgan Stanley sugere que o dólar americano pode ganhar força

Os analistas do Morgan Stanley sugerem que a moeda dos EUA tem potencial para subir em relação aos seus concorrentes. O relatório destes para os clientes dizia: “acreditamos que o USD tem potencial para continuar a se fortalecer gradualmente este ano. Ressaltamos que, mesmo que a economia global consiga contornar uma recessão em grande escala, a assimetria nas reações dos bancos centrais aliada a taxas de crescimento econômico pouco inspiradoras indicam que os investidores provavelmente manterão uma postura defensiva nos mercados. Além disso, o carregamento positivo que o dólar oferece o torna uma opção atraente para os investidores.” No entanto, os traders devem ficar atentos a previsões semelhantes e ajustar as suas estratégias usando as ferramentas de gestão de risco à sua disposição.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.