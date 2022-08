À medida que os EUA contornam uma recessão, a OPEP+ ajudará a reduzir os preços altos?

Agosto 01, 2022 23:52

Olhando para a próxima semana, é importante lembrar a semana que acabou primeiro, pois houve dois acontecimentos importantes que os traders e investidores precisam de estar atentos.

Primeiro, na quarta-feira, 27 de julho, a Fed anunciou a sua última decisão sobre a taxa de juro. Pela segunda vez consecutiva, o banco central dos EUA elevou as taxas de juro em 75 pontos base, levando-a para uma faixa de 2,25% a 2,5%.

No dia seguinte, o Bureau of Economic Analysis (BEA) divulgou os números de crescimento do PIB do segundo trimestre. Pela segunda vez consecutiva, o PIB caiu, desta vez em 0,9%.

Embora uma recessão seja tradicionalmente definida como dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, o BEA reluta em caracterizar a situação atual como tal. Mas, seja qual for o nome, a verdade é que não é uma boa notícia para a economia americana.

Por este motivo, destacamos as seguintes situações que podem influenciar determinados ativos nas próximas semanas:

O ouro encerrou a sessão na quinta-feira com um ganho de 1,2% após o último anúncio do PIB e pode começar a atrair mais atenção de compradores que procuram se proteger contra uma possível recessão.

encerrou a sessão na quinta-feira com um ganho de 1,2% após o último anúncio do PIB e pode começar a atrair mais atenção de compradores que procuram se proteger contra uma possível recessão. O petróleo passou a maior parte dos últimos cinco meses acima de $100 o barril, mas pode começar a perder parte da sua atenção, pois a procura por petróleo tem uma forte correlação positiva com a economia.

passou a maior parte dos últimos cinco meses acima de $100 o barril, mas pode começar a perder parte da sua atenção, pois a procura por petróleo tem uma forte correlação positiva com a economia. O dólar americano tirou benefício recentemente da incerteza e dos aumentos agressivos das taxas de juro, mas começou a mostrar sinais de arrefecimento, já que muitos analistas esperam que a Fed adote uma abordagem mais relaxada da política monetária no final do ano.

tirou benefício recentemente da incerteza e dos aumentos agressivos das taxas de juro, mas começou a mostrar sinais de arrefecimento, já que muitos analistas esperam que a Fed adote uma abordagem mais relaxada da política monetária no final do ano. E, após um início difícil para 2022, os mercados de ações podem trazer mais alegria nos próximos meses. Seguindo as expectativas de que os aumentos das taxas de juro diminuirão no restante do ano, Wall Street subiu na quarta, quinta e sexta-feira, com as ações globais a registarem o seu melhor mês do ano em julho.

Agora, vamos concentrar-nos na próxima semana e em alguns dos desenvolvimentos interessantes para traders e investidores:

Continuarão os lucros altos para as grandes petrolíferas?

Na quinta-feira, enquanto os preços do petróleo e gás estavam persistentemente altos, a gigante de energia Shell divulgou resultados muito positivos, quebrando o seu recorde de lucro trimestral pelo segundo trimestre consecutivo. Também anunciou um programa de recompra de ações de $6 biliões.

Na terça-feira será a vez da concorrente BP anunciar os seus resultados do segundo trimestre, e é provável que vejamos novos recordes de lucros quebrados.

No próximo dia 3 de agosto, os traders de petróleo vão querer estar atentos à reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+). Embora muitos líderes mundiais esperem que o grupo aumente a produção de petróleo para aliviar os preços, os relatórios sugerem que a oferta provavelmente permanecerá estável, embora um aumento modesto possa ser discutido.

Mais aumentos de juros?

Após o anúncio da Fed da semana passada, o Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra (BoE) anunciará a sua última decisão sobre a taxa de juro na quinta-feira, 4 de agosto. Parece certo que estes optarão por aumentar as taxas pela sexta reunião consecutiva, depois de serem o primeiro grande banco central a fazê-lo em dezembro de 2021.

Embora o consenso do mercado pareça esperar um aumento de 25 pontos base, não devemos descartar um aumento mais agressivo de 50 pontos base. Portanto, qualquer pessoa que negociee pares de moedas envolvendo a libra esterlina ou as ações do Reino Unido deve estar atenta a este anúncio e deve preparar-se para mais volatilidade.

Folhas de pagamento não-agrícolas

Como de costume, a taxa de desemprego dos EUA e as folhas de pagamento não-agrícolas são divulgadas na primeira sexta-feira do mês, que é sempre um grande evento no calendário económico. No entanto, dados os números decepcionantes do PIB da semana passada, os dados de emprego de agosto assumem importância adicional.

Lembra-se que dissemos antes que, apesar de atender aos requisitos da definição do dicionário de recessão, o BEA estava relutante em qualificá-la como tal? Bem, um dos argumentos contra a classificação da recessão atual é que, apesar do crescimento económico negativo, os dados de emprego nos EUA foram bastante positivos este ano.

Os dados de julho revelaram que o emprego no setor privado foi superior ao pré-pandemia, com a folha de pagamentos não-agrícola adicionando mais de 372.000 empregos em junho, bem acima dos 268.000 previstos.

Portanto, traders e investidores precisarão de estar atentos, porque se os dados de emprego forem mais baixos do que o esperado, as perspectivas económicas dos EUA podem piorar repentinamente e o BEA pode ser forçado a reavaliar a sua opinião sobre os EUA estarem ou não perante uma recessão.

Webinars de trading com a Admirals

Tem interesse em aprender mais sobre trading? Na Admirals, realizamos regularmente webinars que cobrem uma ampla variedade de tópicos de trading e são totalmente gratuitos. Clique no banner abaixo para assistir os próximos webinars:

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para negociar instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para assegurar que compreende os riscos.