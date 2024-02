RBNZ mantém taxas inalteradas, PIB dos EUA e IHPC da zona euro em destaque

Fevereiro 29, 2024 00:04

Os dados preliminares do PIB dos EUA e do Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) da zona euro serão o foco dos investidores e traders nos próximos dias. Noutras notícias, o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) decidiu manter as suas taxas de juro e atenuou a sua posição “hawkish” nas suas declarações após a reunião.

Nos EUA, o presidente da Fed Kansas, Jeffrey Schmid, disse que o banco central dos EUA não tem pressa em cortar as taxas de juro. Nas suas observações, o responsável pela política monetária da Fed observou que “a Fed deveria ser paciente, esperar por provas convincentes de que a luta contra a inflação foi vencida. Ainda não estamos fora de perigo devido à inflação “demasiado elevada”. Voltar para a inflação de 2% provavelmente exigirá a restauração do equilíbrio nos mercados de trabalho, moderando o crescimento salarial.”

Taxas RBNZ inalteradas, dólar neozelandês cai

O RBNZ manteve os custos dos empréstimos inalterados após a sua última reunião do conselho. O governador do RBNZ, Adrian Orr, disse que havia um forte consenso entre os legisladores de que as taxas eram suficientes. Nas suas observações após a reunião, Orr observou que o conselho ainda está preocupado com a inflação subjacente e acrescentou que a economia do país enfrenta um cenário de aterragem suave.

A mudança de postura do RBNZ em relação às perspectivas de implementação de uma política monetária restritiva fez com que o dólar neozelandês caísse em relação ao dólar americano, perdendo 1% em valor na manhã de quarta-feira.

PIB dos EUA, quarto trimestre de 2023 (prelim.)

Ainda hoje, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA publicará dados preliminares sobre o PIB do país no último trimestre de 2023. Os analistas prevêem que a economia dos EUA crescerá 3,3% numa base anual, correspondendo ao valor de crescimento do PIB do terceiro trimestre.

A Associação Nacional de Economia Empresarial (NABE) prevê que o PIB dos EUA se expandirá a um ritmo anual de 2,2% em 2024, superior a uma previsão anterior de 1,3%. Analistas de mercado do Swiss Re Institute escreveram num relatório que “a nossa significativa revisão em alta do crescimento real do PIB dos EUA para 2,2% em 2024 é em grande parte impulsionada por efeitos de repercussão acima da média devido a surpresas positivas na actividade económica dos EUA no final de 2023”, mas acrescentaram que “as perspectivas económicas dos EUA são menos robustas do que sugere a previsão principal. Ainda vemos uma desaceleração com quatro trimestres de crescimento abaixo da tendência pela frente.”

PIB do Canadá no quarto trimestre de 2023

O Statistics Canada divulgará o seu relatório do PIB na quinta-feira. Os economistas prevêem que a economia canadiana tenha crescido 0,2% numa base mensal em Dezembro, mantendo a dinâmica de Novembro. Os mesmos analistas preveem, no entanto, uma subida de 0,8% do PIB no quarto trimestre numa base anual, revertendo parte da queda de 1,1% registada no terceiro trimestre de 2023.

Um relatório publicado pela RBC Economics afirma: “Esperamos que o crescimento do PIB no quarto trimestre permaneça em território positivo, com um pequeno aumento anual de 0,5%. Isso impedirá que a economia registe dois trimestres consecutivos de contracção, o que é frequentemente utilizado como a definição de uma recessão “técnica”. Mas quando comparado com o rápido crescimento populacional do país, é o sexto declínio trimestral consecutivo numa base per capita, juntamente com uma taxa de desemprego crescente.”

IHPC da zona euro em fevereiro de 2024 (prelim.)

O Eurostat publicará dados preliminares relativos ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em Fevereiro. Os economistas prevêem que o IHPC se situará em 2,5% numa base anual, enquanto o núcleo do IHPC deverá situar-se em 2,9%, significativamente inferior ao valor de 3,3% registado em Janeiro.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse ao Parlamento Europeu na segunda-feira que “o atual processo desinflacionário deverá continuar, mas o conselho do governo precisa de estar confiante de que nos levará de forma sustentável à nossa meta de 2%. Esperamos que a inflação continue a abrandar, à medida que o impacto dos choques ascendentes anteriores se desvanece e as condições de financiamento restritivas ajudam a reduzir a inflação.”

