RBNZ fará uma pausa no aperto da política monetária?

Julho 12, 2023 02:50

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) irá abster-se de aumentar as taxas de juro na quarta-feira ou seguirá o exemplo do Banco da Reserva da Austrália de endurecer ainda mais a sua política? Esta é a questão que preocupa os mercados, já que o conselho do RBNZ foi um dos primeiros a aumentar os custos dos empréstimos para combater a inflação dos preços ao consumidor.

No Reino Unido, um relatório sobre rendimentos médios mostrou que, apesar das advertências do governo do Banco da Inglaterra (BoE), os salários continuaram a subir, atingindo uma taxa de crescimento recorde nos três meses até maio. Analistas de mercado sugerem que o BoE pode ter que aumentar as taxas de juro mais uma vez para combater a inflação.

O formulador de políticas do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, disse que “estamos a começar a ter boas notícias sobre a inflação”, prevendo que a inflação continuará a diminuir e voltará a 2% até 2025.

Decisão de Taxa de Juro RBNZ

O Banco da Reserva da Nova Zelândia anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na manhã de quarta-feira. A maioria dos economistas sugere que o banco central da Nova Zelândia não aumentará as taxas de juro. Economistas consultados pela Reuters em 7 de julho prevêem que o RBNZ provavelmente manterá as taxas de juro inalteradas em 5,50% após a reunião de 12 de julho e pelo restante de 2023, marcando o fim do seu ciclo de alta de 20 meses, que já impulsionou a economia em recessão.

As taxas de juro estão no nível mais alto em 14 anos, enquanto a inflação total chegou a 6,7% anual em maio, ainda acima da meta de 1% a 3% do banco central. Um relatório do Kiwibank parece concordar com as previsões da pesquisa da Reuters, observando que "no comunicado de maio, eles nos deram uma faixa de OCR cristalina. Apenas alguns comentadores por aí parecem não conseguir descobrir, mas é apenas uma linha reta plana isso vai até o próximo ano. Isso não terá mudado. Esse último movimento foi um sinal de que eles estão fazendo uma pausa a partir de agora e parte disso é o fato de que os dados económicos ficaram abaixo da sua própria previsão... não há nada realmente mais para eles dizerem algo diferente de 'estamos esperando, estamos assistindo'.

Rendimento médio do Reino Unido e taxa de desemprego

Um relatório do Office for National Statistics (ONS) mostrou que os ganhos médios (excluindo bônus) no Reino Unido aumentaram 7,3% nos três meses até maio, em uma base anualizada. Esta é a taxa de crescimento mais rápida já registrada. No entanto, a taxa de desemprego do país subiu para 4%, enquanto os economistas previam que o número permaneceria inalterado.

Como os trabalhadores parecem ainda poder desfrutar de grandes aumentos salariais, alguns analistas sugerem que o Banco da Inglaterra seria forçado a continuar apertando sua política monetária aumentando os custos dos empréstimos. Os economistas do ING disseram que “alguns meses atrás, parecia que o crescimento dos salários no Reino Unido havia atingido o pico. Agora está funcionando em seu ritmo mais rápido e, dependendo dos números da inflação da próxima semana, pode levar o Banco da Inglaterra a outro aumento de taxa de 50 pontos-base em agosto.”

Inflação do IPC na China permanece estável em junho

O índice de preços do consumidor da China permaneceu inalterado em junho, numa base anual, após subida de 0,2% em maio. Os economistas previam uma alta de 0,2%. Economistas do Barclays citados pela Reuters disseram: “Acreditamos que o ambiente de deflação mais desafiador e a desaceleração acentuada no ritmo de crescimento apoiam nossa visão de que o PBOC entrou em um ciclo de corte de juros”.

Pequim estabeleceu uma meta para a inflação média ao consumidor em 2023 de cerca de 3%. Os preços subiram 2% em relação ao ano anterior em 2022. O National Bureau of Statistics (NBS) também revelou que o índice de preços ao produtor (PPI) caiu pelo nono mês consecutivo em junho, caindo 5,4% em relação ao ano anterior, a maior queda nos últimos 7 anos.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.