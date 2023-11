RBNZ decide sobre taxas de juro enquanto o seu mandato está em questão

A decisão da taxa de juro do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) será um dos principais eventos financeiros desta semana. O RBNZ foi um dos primeiros grandes bancos centrais do mundo a apertar a sua política monetária, bem como um dos primeiros a interromper o aumento dos custos dos empréstimos.

O mandato do RBNZ está sob escrutínio, uma vez que o novo governo expressou a sua intenção de “alterar a Lei de 2021 do Banco Central da Nova Zelândia para remover o duplo mandato sobre inflação e emprego, para focar a política monetária apenas na estabilidade de preços”, de acordo com um relatório da Reuters.

Noutras notícias, os preços do petróleo subiram ligeiramente esta manhã, uma vez que os investidores acreditam que a OPEP+ poderá aprofundar e prolongar os cortes na produção para suportar a procura moderada. De referir que a OPEP+ remarcou a sua reunião para 30 de Novembro, pois, segundo a Reuters, parece ter havido um desacordo sobre as metas de produção de petróleo para os produtores africanos.

Decisão sobre taxas de juro na Nova Zelândia

Na manhã de quarta-feira, o conselho de administração do RBNZ reunir-se-á para decidir sobre as taxas de juro. A maioria dos economistas espera que o banco central da Nova Zelândia mantenha os custos dos empréstimos inalterados, uma vez que a inflação mais recente e outros inquéritos poderão justificar esta linha de acção.

Os relatórios divulgados nos meses anteriores pelo RBNZ indicam que o conselho espera que a inflação global caia dentro do objetivo durante o segundo semestre de 2024.

Analistas do ASB Bank escreveram num relatório publicado a 27 de novembro: “Não esperamos mudanças significativas nas mensagens do RBNZ. No entanto, é provável que o RBNZ esteja um pouco mais relaxado por ter feito um aperto suficiente, com base no fluxo de notícias desde Outubro que inclui dados de inflação mais suaves do que o esperado.”

O dólar neozelandês foi a terceira moeda com melhor desempenho entre as suas homólogas do G10 no último mês. Os analistas cambiais sugerem que o valor do Kiwi pode ser afetado dependendo da declaração pós-reunião do RBNZ, que poderá revelar se o banco está prestes a realizar outro aumento das taxas em 2024 ou se seguiria uma estratégia de taxas mais baixas.

Relatório de inflação do IPC de outubro na Austrália

Um pouco mais cedo, na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) publicará dados sobre a taxa de inflação medida pelo IPC do país registada em Outubro. Os economistas sugerem que a inflação global poderá cair para 5,5% em Outubro, numa base anual, ligeiramente inferior à leitura de Setembro.

A governadora do Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, disse aos repórteres da Bloomberg que “um aperto mais substancial da política monetária é a resposta certa à inflação que resulta de uma procura agregada que excede o potencial da economia para satisfazer essa procura”.

Governador do BoE: Reduzir a inflação requer trabalho árduo

O Governador do Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse aos jornalistas que reduzir a inflação para o intervalo-alvo de 2% estabelecido pelo BoE exigiria um “trabalho árduo”. Bailey mencionou que a atual queda da inflação pode ser atribuída ao desenrolar do aumento dos preços da energia registado no ano passado.

“O resto tem que ser feito pela política e pela política monetária. E a política está a funcionar de uma forma que chamo neste momento de forma restritiva – está a restringir a economia. A segunda parte, até chegar a dois, é um trabalho árduo e obviamente não queremos ver mais danos", disse o chefe do BoE.

A inflação poderá regressar a 2% até ao final de 2025, com alguns analistas a sugerir que o primeiro corte nas taxas poderá ocorrer em Setembro de 2024. Na semana passada, Andrew Bailey disse ao Comité do Tesouro que seria demasiado cedo para discutir quaisquer cortes nas taxas que pudessem pôr em risco os resultados atuais da política monetária do BoE.

