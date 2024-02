RBNZ: Aumentar, ou não, a taxa de juro?

Fevereiro 27, 2024 22:20

As novidades financeiras mais importantes do início desta semana vêm da Oceania. O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro, enquanto, na Austrália, o relatório de inflação do IPC de Janeiro provavelmente mostrará como a economia do país reage à queda dos números.

Decisão sobre a taxa de juro do RBNZ

Espera-se que o conselho de administração do RBNZ anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro na manhã de quarta-feira. Pela primeira vez em muitos meses em relação às taxas de juro, os economistas estão divididos sobre se os decisores políticos do RBNZ manterão inalterados os custos dos empréstimos ou se os aumentarão.

A ANZ disse que estava “em apuros”, pois previa que o banco central aumentaria a taxa oficial (OCR) em 25 pontos base na quarta-feira e na próxima reunião do conselho agendada para 22 de maio. Um relatório da TD Securities parece concordar com o aumento sugerido das taxas, pois observa: “Prevemos agora aumentos na reunião da próxima semana – 25 pontos base – e em maio para levar o OCR para 6%. Consequentemente, o eventual ciclo de flexibilização será provavelmente mais agressivo, com cortes de 200 pontos base.”

No entanto, uma sondagem da Bloomberg, realizada na semana passada, mostrou que todos, excepto dois economistas, sugerem que o RBNZ poderia manter as taxas inalteradas. Os analistas do Kiwibank escreveram numa nota que “pensamos que o Reserve Bank manterá a taxa monetária inalterada em 5,50%, mas estes continuarão a bater na mesma tecla de que a inflação não voltou ao objetivo. Há alguma frustração dentro do Reserve Bank (em relação à inflação)...e estes continuarão a ser bastante agressivos na sua retórica. Esperamos que eles fiquem em espera, mas estes continuarão a avisar-nos se houver alguma surpresa positiva, talvez um aumento seja mais provável do que um corte.”

IPC da Austrália, janeiro de 2024

Espera-se que o Australian Bureau of Statistics (ABS) publique o relatório de inflação do IPC de janeiro na quarta-feira. Especialistas de mercado sugerem que a inflação deverá subir no primeiro mês do ano, atingindo 3,5% numa base mensal. De referir que o índice de preços do consumidor situou-se em 4,1% no último trimestre de 2023 face ao ano anterior.

Os analistas do ING disseram à Reuters que “os mercados adiantaram-se... Eu diria que este é o momento de adoptar uma visão contrária e que os dados de inflação ao longo dos próximos meses poderão parecer consideravelmente menos úteis”. Sarah Hunter, economista-chefe do RBA, observou que “à medida que os choques de oferta diminuem e a dinâmica da inflação se normaliza, o crescimento dos salários tornar-se-á novamente o principal motor da inflação, dado que os custos laborais são, normalmente, o maior custo para as empresas”.

IPC Nacional do Japão, janeiro de 2024

O Gabinete de Estatísticas do Japão anunciou que a inflação subjacente medida pelo IPC caiu pelo terceiro mês consecutivo em Janeiro, atingindo 2,0%, ligeiramente acima das previsões dos economistas de um valor de 1,8%. A leitura do IPC gerou expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) poderia acabar com as taxas negativas em Abril.

Economistas da Capital Economics disseram à Reuters que “o IPC de Janeiro deixa em aberto a possibilidade de o BOJ aumentar a sua taxa de juro na reunião de Março se os resultados preliminares do Shunto, previstos alguns dias antes da reunião, forem encorajadores. Ainda consideramos mais provável uma subida em abril. Por um lado, a inflação saltará bem acima dos 2% em Fevereiro, à medida que os efeitos de base do lançamento de subsídios à energia há um ano se fizerem sentir, o que permitiria ao Banco contar uma história mais convincente de que a inflação continua forte.”

Goldman Sachs prevê 5 cortes nas taxas do BoE em 2024

Os economistas da Goldman Sachs sugerem que o Banco de Inglaterra provavelmente cortará as taxas de juro cinco vezes este ano, uma mudança de política muito mais agressiva quando comparada com outras previsões.

Na sua nota aos clientes, os analistas da Goldman Sachs observaram que “o primeiro corte nas taxas nem sempre foi recebido de forma positiva pelos mercados. As crescentes preocupações com o crescimento em 2001 e 2007, por exemplo, mais do que compensaram o apoio proporcionado pelos cortes nas taxas.”

