RBNZ aumenta as taxas de juro, foco nas minutas do FOMC

Fevereiro 22, 2023 22:20

O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aumentou os custos dos empréstimos em 0,5%, para o nível mais alto registado nos últimos 14 anos. O conselho do RBNZ disse que as condições monetárias devem ser mais apertadas, pois a inflação continua muito alta. O conselho espera que a inflação nominal diminua para 4,2% até março de 2024. A decisão do RBNZ impulsionou o dólar da Nova Zelândia (NZD) em relação a outras moedas importantes.

Investidores e traders estarão a concentrar-se nas atas do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que serão divulgadas ainda hoje. Os participantes do mercado aguardarão comentários sobre a possibilidade da Reserva Federal (Fed) voltar a subir 50 bps.

RBNZ aumenta a cash rate em 50 bps

O conselho do RBNZ anunciou a sua decisão de aumentar a sua taxa base de juros em 50 pontos-base, atingindo 4,75%. A decisão veio em linha com as expectativas dos analistas. O relatório que acompanha o RBNZ disse que os aumentos de 50 e 75 bps foram discutidos durante a reunião, acrescentando que o banco espera que a cash rate atinja um máximo de 5,5%.

O governador do RBNZ, Andrew Orr, observou que o conselho ainda prevê uma recessão num período de 9 a 12 meses e enfatizou que seria muito cedo para determinar o impacto do ciclone Gabrielle na economia do país. O economista-chefe do RBNZ, Paul Conway, mencionou que “as pressões de preço de curto prazo permanecerão altas”.

Leitura do IPC nacional do Japão prevista para quinta-feira

Na quinta-feira, o Statistics Japan publicará o seu relatório de inflação CPI nacional para janeiro. Os economistas esperam que a inflação global chegue a 4,5% numa base anual. O IPC Nacional do Japão ficou em 4,0% ano a ano em dezembro, atingindo uma alta de 41 anos e o dobro do nível-alvo do Banco do Japão (BOJ).

No seu relatório económico de fevereiro, o Cabinet Office enfatizou que a economia japonesa está “a recuperar moderadamente”, apesar de alguns sinais de fraqueza. Autoridades do gabinete observaram que os preços grossistas permanecem em níveis altos em comparação com o ano anterior, mas estáveis ​​em relação ao mês anterior.

Segundo o relatório divulgado na semana passada, a economia japonesa recuperou no último trimestre de 2022, aumentado 0,6%.

Relatório do PIB alemão na sexta-feira

Na sexta-feira (24 de fevereiro), o Escritório Federal de Estatística da Alemanha publicará um conjunto de dados relacionados com o PIB do país. Analistas de mercado sugerem que a economia alemã cresceu 1,1% no quarto trimestre de 2022 na comparação de ano para ano.

Um relatório publicado pela Comissão Europeia (CE) em meados de fevereiro sugere que a economia alemã deverá crescer moderadamente em 2023. Os números da CE mostraram um crescimento previsto do PIB de 0,2%, melhorando assim a previsão anterior de -0,6%. O relatório acrescentou que o PIB alemão deve sofrer outro leve declínio no início de 2023 e prevê uma expansão de 1,3% em 2024.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.