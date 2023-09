RBA mantém taxas inalteradas pela terceira vez consecutiva

Setembro 05, 2023 20:52

O Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas, como os economistas esperavam. Como os mercados dos EUA e do Canadá encerraram na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Trabalho, os participantes do mercado concentraram-se nos números da atividade de serviços de agosto da Caixin/S&P Global da China, que desaceleraram com a procura lenta.

Decisão sobre taxas de juro do RBA

No início da manhã, o RBA manteve as taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva. O anúncio pós-reunião do conselho do RBA dizia que “o Conselho decidiu novamente manter as taxas de juro estáveis ​​este mês. Isto proporcionará mais tempo para avaliar o impacto do aumento das taxas de juro até à data e as perspectivas económicas. A inflação na Austrália ultrapassou o seu pico e o indicador mensal do IPC para Julho mostrou uma nova descida. Mas a inflação ainda é demasiado elevada e assim permanecerá ainda por algum tempo. A previsão central é que a inflação medida pelo IPC continue a diminuir e volte ao intervalo alvo de 2-3 por cento no final de 2025.”

Comentando a decisão de taxa do RBA, os analistas do ANZ Bank sugeriram que “no geral, não vemos nada na decisão ou declaração de hoje que nos afaste da nossa opinião de que o RBA está numa pausa prolongada enquanto examina como os 400 pontos base de aperto monetário até à data se reflectem. a economia."

De referir que o governador da RBA, Philip Lowe, deverá ser substituído pela sua vice, Michele Bullock, no dia 18 de setembro.

Relatório de vendas no retalho da zona euro de julho

Na quarta-feira de manhã, o Eurostat publicará o seu relatório de vendas a retalho de julho para a zona euro. Os analistas de mercado sugerem que as vendas a retalho na zona euro diminuíram 1,2% no segundo mês do verão, continuando a sua trajetória descendente.

Mensalmente, esperam uma queda de 0,2%, retomando a espiral descendente que tem feito os economistas questionarem até que ponto o aumento das taxas de juro e a inflação elevada prejudicaram o mercado.

Analistas da Blackrock sugerem que a Fed acabou com aumentos de taxas

O diretor de investimentos da Blackrock, Rick Rieder, disse que “a Fed deveria acabar com os aumentos. Você pode colocar um pouco mais de exposição às taxas de juro do que certamente tem acontecido nos últimos meses.”

Comentando o relatório do NFP dos EUA, Rieder mencionou que “26 milhões de empregos...” (criados nos EUA durante os últimos 3 anos ou mais) “é como adicionar uma economia do tamanho da Austrália ou de Taiwan (incluindo todos os homens, mulheres, e crianças)” e acrescentou que espera que a pressão salarial diminua.

Moody's diminui previsão de crescimento económico da China

Não é segredo que alguns economistas acreditam que o crescimento económico da China está em causa, uma vez que as medidas financeiras do governo para estimular a economia parecem ter um desempenho inferior. Os analistas da Moody's diminuiram a previsão do PIB para a China para 2024, mas mantiveram a previsão para 2023 inalterada.

O relatório da Moody’s observou que “a China enfrenta ‘desafios de crescimento consideráveis’ decorrentes da fraca confiança das empresas e dos consumidores num contexto de incerteza económica e política, problemas contínuos no sector imobiliário e um envelhecimento da população activa. Acreditamos que a baixa confiança dos consumidores está a travar os gastos das famílias e que a incerteza económica e política continuará a pesar nas decisões empresariais.”

