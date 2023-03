RBA aumenta taxas, foco no discurso de Powell

Março 07, 2023 23:58

O Banco da Reserva da Austrália (RBA) elevou as taxas de juro como os economistas haviam previsto. No entanto, os comentários pós-reunião revelaram que o conselho pode mudar a sua estratégia em relação a aumentos de juros. Investidores e traders irão concentrar-se nas declarações semestrais de Jerome Powell perante o Comité Bancário do Senado.

RBA aumenta taxa base de juros em 0,25%

O RBA aumentou a sua taxa base de juro em 25 pontos-base, em linha com as expectativas dos analistas. A taxa está agora em 3,60%, que é um máximo de 11 anos. O conselho de administração do RBA observou nas suas declarações pós-reunião que “o Conselho espera que seja necessário um maior aperto da política monetária para garantir que a inflação volte ao objetivo e que este período de alta inflação seja apenas temporário”.

Economistas mencionaram que o conselho do RBA abandonou a referência de fevereiro a vários aumentos futuros de taxa. O dólar australiano perdeu terreno em relação a outras moedas, pois os traders acreditam que isso pode indicar uma mudança na política do RBA.

Presidente da Fed testemunhará perante o Senado

O presidente da Fed, Jerome Powell, deverá discursar perante o Comité Bancário do Senado. Espera-se que Powell partilhe ideias sobre a futura política monetária do banco central. O relatório semestral de política monetária para os legisladores dos EUA pode fornecer mais informações sobre a questão do aumento das taxas de juro nos próximos meses.

A presidente da Reserve Federal de São Francisco, Mary Daly, disse a repórteres que novos aumentos nas taxas de juro seriam possíveis se os dados da inflação e do mercado de trabalho continuarem mais quentes do que o previsto. “Se o ímpeto da economia está a acelerar e a inflação está a sair da sua tendência desinflacionária e entrando num período de aceleração da inflação, então estou preparada para fazer mais em termos do nível das taxas de juro que serão necessárias para que realmente nos levem à estabilidade de preços”, observou esta.

Superávit comercial da China supera expectativas

Dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China mostraram que o superávit comercial total da China atingiu $116,88 biliões em janeiro e fevereiro, em comparação com os $78,01 biliões registados em dezembro.

As exportações caíram 6,8% na comparação anual, enquanto as importações caíram 10,2% na comparação anual. O primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, disse que o volume do comércio de mercadorias superou as expectativas em 2022.

Relatório do quarto trimestre de 2022 do PIB da zona euro será divulgado

O crescimento económico da zona euro no quarto trimestre de 2022 será o tema do próximo relatório do Eurostat. Economistas prevêem crescimento de 0,1% trimestralmente e de 1,9% anual.

A subida da inflação e o aperto da política monetária do BCE continuam a pesar na zona euro. Um relatório da Reuters observou que a chefe do BCE, Christine Lagarde, disse: “A inflação subjacente na zona euro permanecerá alta no curto prazo, portanto, um aumento de 50 pontos-base na taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) no final deste mês é cada vez mais certo”. Lagarde acrescentou que a economia da zona euro mantém-se melhor do que o esperado e a produção deverá acelerar da quase estagnação no último trimestre de 2022.

Vendas a retalho na zona euro caíram mais do que o esperado em janeiro

Um relatório do Eurostat publicado na segunda-feira mostrou que as vendas a retalho na zona euro caíram mais do que o esperado no primeiro mês do ano. As vendas caíram 2,3% numa taxa anual, 0,4% a mais do que a previsão dos analistas. Numa base mensal, as vendas a retalho aumentaram 0,3% em vez de 1,0% previsto por especialistas do mercado.

Os analistas do ING escreveram num relatório que “dada a fraqueza do quarto trimestre e as sondagens que erraram o alvo recentemente, o desempenho no início do ano está nublado pela incerteza. Isto torna difícil ter uma visão sólida de para onde a economia está a ir no curto prazo, mas se os indicadores de hoje sobre as vendas a retalho servir de referência, não parece que a economia tenha começado uma recuperação ainda.”

