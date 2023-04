RBA irá analisar o relatório de dados de Inflação Australiana

Abril 26, 2023 00:30

O relatório de inflação IPC da Austrália para o primeiro trimestre do ano será um dos dados mais importantes divulgados para investidores e traders no início da semana. Espera-se que os números da inflação sejam levados em consideração pelo Reserve Bank of Australia (RBA) e possam afetar o valor do dólar australiano em relação a outras moedas importantes.

Relatório de inflação do primeiro trimestre de 2023 da Austrália na quarta-feira

O Australian Bureau of Statistics (ABS) anunciará os números da inflação do primeiro trimestre na manhã de quarta-feira. Analistas de mercado esperam que a inflação global chegue a 1,3% trimestralmente e 6,9% ano a ano.

Economistas do Commonwealth Bank of Australia (CBA) disseram num relatório: “Esperamos que o IPC do trimestre de março confirme que a inflação anual atingiu o pico no trimestre de dezembro do ano passado. O indicador IPC mensal sugere que a desinflação de bens está a ocorrer na Austrália, assim como em outros lugares. Espera-se que a inflação de serviços seja um dos principais impulsionadores do aumento dos preços”.

Os decisores de políticas do BCE partilham percepções sobre a política monetária

Na Europa, alguns formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE) partilham ideias sobre a política monetária do banco central da zona do euro. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse a jornalistas que os últimos dados financeiros divulgados mostram o caminho para outro aumento de juros em maio e observou que não seria sensato o BCE interromper os seus planos de política monetária de aperto.

François Villeroy de Galhau, membro do conselho de administração do BCE e governador do Banco da França, disse que a inflação da zona do euro deve cair para a meta de 2% até o final de 2024, enquanto a inflação de alimentos provavelmente começará a diminuir no segundo semestre deste ano.

A membro do conselho do BCE, Isabel Schnabel, disse aos repórteres do Politico que um aumento de 50 bps na taxa não está fora de questão. “Está claro que mais aumentos de juros são necessários, mas o tamanho dos aumentos de juros vai depender dos dados recebidos. A dependência de dados significa que 50 pontos-base não estão fora de questão. Precisamos ver um declínio sustentado no núcleo da inflação que nos dê confiança de que nossas medidas estão a começar a funcionar”, observou esta.

Governador do BoJ, Ueda, comenta a economia

Falando no Parlamento japonês, o governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, observou que “a tendência da inflação permanece abaixo de 2%, mas acelerando gradualmente, o que se deve em parte ao efeito da flexibilização monetária”.

Ueda disse que apertar a política monetária agora pode reduzir a inflação no futuro, o que já deve desacelerar com a dissipação do efeito dos custos de importação. O governador recém-nomeado reiterou que “o risco de inflação abaixo da previsão é maior do que o risco de superação, e é por isso que o BoJ deve manter uma política fácil agora”.

Economia alemã longe de melhorias substanciais?

O índice alemão IFO Business Climate Index subiu para 93,6 em abril, de 93,2 em março. O número veio um pouco mais fraco do que a expectativa do mercado de 94.

A pesquisa alemã IFO Business mostrou que a economia do país está longe de uma recuperação substancial. O relatório disse que a economia não tem força e que a proporção de empresas que gostariam de aumentar os preços caiu novamente.

