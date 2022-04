Quanto tempo durará o 'sell-off' da Netflix?

Abril 22, 2022 23:25

Durante os confinamentos da pandemia, a empresa de entretenimento doméstico Netflix ocupou um lugar invejável nos portfólios dos investidores, tornando a sua queda épica no primeiro trimestre quase tão dramática como um dos seus filmes de sucesso.

A queda na receita foi devido ao menor número de assinantes num contexto de forte concorrência de serviços de streaming como a Disney, Apple, Amazon e HBO, todos marcas mais estabelecidas na indústria do entretenimento. Além disso, espera-se que os confinamentos tenham terminado e as pessoas estejam a passar menos tempo em casa e mais tempo a viajar ou no trabalho.

“Depois de bater recordes a 17 de novembro de $700,33 por ação, esta empresa perde 67,09%, com a queda durante este ano de 2022 sendo de 62,45% em comparação com o aumento de 11,41% no ano passado de 2021”, disse o analista da Admirals Roberto Rojas.

O efeito da pandemia diminuiu

O aumento relacionado à pandemia no número de assinantes da Netflix diminuiu no primeiro trimestre e o número de assinantes chegou a 221,6 milhões de membros contra o consenso de 224,5 milhões de membros. As receitas da Netflix foram prejudicadas por famílias que compartilham senhas e contas.

Fonte: MetaTrader 5 Ação Netflix Gráfico de 5 Anos (Semanalmente). Registado em 22 de abril de 2022.

“Tecnicamente falando, o preço está atualmente em níveis nunca vistos desde 2018 no seu importante nível de suporte representado pela faixa vermelha inferior em torno de $230 por ação. É muito importante prestarmos atenção à ação do preço em torno desse nível de suporte, pois a perda desse nível de suporte pode abrir as portas para uma retração adicional, levando o preço a procurar os seus próximos níveis de suporte nos 200 e 130 dólares por ação, ”, disse Roberto Rojas.

O verdadeiro desempenho da Netflix

A perspectiva não é clara, pois os investidores continuam a precificar o verdadeiro desempenho da empresa. Os pontos fortes competitivos da Netflix estão na sua criatividade e popularidade com os espectadores, e o conteúdo da empresa atrai quem procura entretenimento em todo o mundo.

Por quanto tempo o 'sel-off' pode continuar? A tendência de baixa pode continuar se continuar a cair nos níveis de suporte, comentou Roberto Rojas. “Estas quedas acentuadas causaram a perda de vários níveis de suporte importantes, incluindo a forte quebra abaixo da sua média móvel de 200 períodos e o cruzamento das suas médias, confirmando quebra após quebra.”

É possível um ressalto? “Se o preço da ação não conseguir ficar consistentemente acima de $330 por ação, o sentimento continuará negativo”, disse Roberto Rojas.

A longo prazo, pode haver um final feliz para a história da Netflix. Pelo lado positivo, o lucro por ação superou as expectativas e o CFO da Netflix, Neumann, disse que a empresa espera continuar a aumentar o número de assinantes e as receitas durante todo o ano de 2022.

