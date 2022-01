Previsão Semanal do Mercado: Dados económicos dos EUA e ganhos em destaque

Janeiro 10, 2022 20:49

Todos os principais dados económicos lançados nesta semana são dos EUA. Isso inclui os últimos indicadores do índice de preços do consumidor e das vendas a retalho. Estes dados serão amplamente analisados, considerando a enorme falha de previsão nos últimos relativamente ao US Non-Farm Payroll da última semana.

O mercado estava a prever que 422.000 empregos fossem adicionados à economia no mês de dezembro, mas apenas 199.000 foram gerados. O dólar americano afundou com as notícias, já que a maior parte do mercado ainda está consideravelmente long no dólar americano devido à previsão de três aumentos nas taxas de juro este ano.

Se os dados continuarem a decepcionar, poderá haver algumas movimentações importantes no mercado no próximo mês. Por outro lado, o dólar canadiano teve um desempenho estelar com uma divulgação de dados consistente, incluindo o relatório de empregos que foi melhor do que o esperado na semana passada, que acabou por ajudar a elevar ainda mais o CAD.

É também o início da temporada de ganhos nos EUA com os principais relatórios dos bancos norte-americanos a saírem esta semana.

Poderá aprender mais sobre alguns dos temas globais que afetam os mercados nesta seleção de novos artigos educativos.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma MetaTrader 5 oferecida pela Admirals.

Sabia que, três vezes por semana, três traders profissionais falam sobre os mercados e mostram potenciais oportunidades de negociação?

Reserve agora o seu lugar no webinar Admirals Spotlight e aproveite a nossa conta demonstração para aplicar o seu conhecimento sem qualquer custo!

Radar do Trader - Dados do IPC norte-americano

Na quarta-feira, 12 de janeiro, às 13:30 GMT, o Bureau of Labor Statistics divulgará os números mais recentes do índice de preços do consumidor (IPC). Os analistas estão a prever que o valor anual do IPC irá permanecer estável. No entanto, o valor principal do IPC, que exclui os preços dos alimentos e da energia, deve aumentar consideravelmente.

Um pico no valor do IPC provavelmente aumentará a probabilidade de que a reunião de março da Reserva Federal seja baseada em aumentos da taxa de juro. No entanto, como o dólar americano é um dos instrumentos financeiros mais concorridos do momento, podemos observar a realização de lucro em quaisquer anúncios de notícias abaixo da expectativa, como o relatório de emprego da semana passada.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo temporal: de 1 agosto de 2013 a 7 janeiro de 2022, registado a 7 de janeiro de 2022 às 19:00 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico mensal do índice do dólar americano mostrado acima destaca o fato de o preço estar num intervalo de negociação de longo prazo entre 103,00 e 89,13. O preço também está a testar um nível-chave de resistência ao preço, que era o suporte em 2019.

Embora muitas das previsões relativas ao que o Fed irá fazer este ano já estejam refletidas no preço, os traders também precisam de se preparar para um potencial recuo. Muito dependerá do anunciar das notícias desta semana e se o dólar americano está forte para romper a resistência ou se recuará para níveis de suporte em torno de 94,40.

Se está a sentir-se inspirado e pronto para negociar no mercado real, poderá abrir uma conta real de negociação clicando no banner abaixo e aceder a uma gama bastante completa de ferramentas de negociação que irão apoiá-lo na sua caminhada.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Esta semana inicia-se o período de apresentação de lucros nos EUA com o JP Morgan Chase e o Citigroup a divulgarem os lucros nesta sexta-feira. A Delta Airlines também irá reportar os seus nesta quinta-feira.

Os índices do mercado de ações dos EUA ficaram atrás dos índices europeus até agora, neste ano, devido às altas valorizações da tecnologia nos EUA. O possibilidade para um ritmo mais rápido de aumento nas taxas de juro também prejudicou as ações dos EUA.

Portanto, cabe a este período de resultados manter o mercado a funcionar.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 5 abril de 2021 a 7 janeiro de 2022, registado a 7 janeiro 2022 às 18:30 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O índice de mercado de ações S&P 500 permanece numa tendência de alta de longo prazo. O gráfico acima mostra que a média móvel exponencial de 50 dias (linha vermelha) ainda está acima da média móvel exponencial de 100 dias (linha verde) - confirmando-se assim a tendência de alta.

O mercado reverteu frequentemente esses níveis de média móvel, em particular, a média móvel de 100 dias nos últimos quatro movimentos de alta. Esta pode ser uma área a observar caso o preço regresse a este nível.

Sabia que pode usar a plataforma MetaTrader 5 para simular o seu conhecimento sobre este índice e em milhares de outros instrumentos em Forex, ações, índices, commodities e muito mais?

Poderá obter o MetaTrader 5 completamente GRATUITO e assim abrir uma conta demonstração para colocar em prática tudo aquilo que aprendeu...

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: