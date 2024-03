IPC australiano cai, iene japonês atinge mínimo de 34 anos

Março 28, 2024 00:08

Esta semana é relativamente fraca em termos de divulgação de dados financeiros, quando comparada com as anteriores, uma vez que as férias da Páscoa colocarão alguns mercados em espera na Sexta-Feira Santa. O relatório do IPC de Tóquio e alguns dados do PIB dos EUA e do Reino Unido provavelmente chamarão a atenção dos analistas antes de aproveitarem o fim de semana prolongado.

Na manhã de quarta-feira, o iene japonês caiu para o nível mais baixo registado em relação ao dólar americano desde 1990, embora o Banco do Japão tenha aumentado as taxas de juro na semana passada. O ministro das Finanças do Japão, Shun'ichi Suzuki, disse que o governo monitoriza de perto a situação e sublinhou que serão tomadas medidas decisivas caso seja necessário. No entanto, este recusou-se a dizer se isso significa que uma intervenção no mercado cambial é uma opção.

IPC da Austrália em Fevereiro de 2024

O Australian Bureau of Statistics (ABS) publicou hoje cedo o seu relatório de inflação do IPC para o mês de fevereiro. De acordo com o inquérito, a inflação aumentou 3,4% em Fevereiro, igualando o valor de Janeiro, mas ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, de uma leitura de 3,5%.

A inflação subjacente também caiu, atingindo 3,9%, face a 4,1% em Janeiro. Os economistas da Moody's Analytics sugeriram que a inflação está a aproximar-se da meta do Reserve Bank of Australia (RBA) de 2-3%, acrescentando que “dados parciais sugerem que a inflação está no caminho certo para diminuir para 3,35% em termos anuais durante o trimestre [de Março] de este ano, abaixo dos 4,1% no trimestre de dezembro.”

O conselho de administração do RBA reunir-se-á no dia 7 de maio para decidir sobre as taxas de juro. A sua governadora, Michele Bullock, sublinhou que o banco central gostaria de ver mais relatórios de dados reforçando o argumento da descida da inflação antes de cortar as taxas de juro.

Mann, decisora do Banco de Inglaterra: são esperados muitos cortes nas taxas de juro

Catherine Mann, um dos membros do Comité de Política Monetária (MPC) do BoE, disse aos jornalistas que o número de cortes nas taxas de juro previstos pelos economistas é talvez demasiado elevado. Em declarações à Bloomberg TV, Mann disse que “estão a precificar demasiados cortes – essa seria a minha opinião pessoal – e por isso, em certo sentido, não tenho de cortar porque o mercado já o faz”.

Catherine Mann é considerada uma das definidoras de taxas mais “hawkish” no conselho do governo. Mann observou que “houve uma flexibilização substancial, mesmo desde a votação da semana passada. Penso que talvez os mercados sejam um pouco complacentes sobre quanto tempo acham que o BoE em geral – o MPC – manterá as taxas.”

IPC de Tóquio em Março de 2024

O Departamento de Estatísticas Japonês publicará o relatório do IPC de março em Tóquio na manhã de quinta-feira. Os economistas esperam que a inflação central do IPC de Tóquio fique em 2,4%, registando uma ligeira queda em relação ao valor de 2,5% observado em fevereiro.

Os economistas do ING sugerem que “o programa de apoio energético do governo tem sido uma das principais razões para a oscilação mensal nos dados de inflação, e esperamos que o IPC de Tóquio se modere para 2,4% em termos anuais, face aos 2,6% do mês anterior”.

Os dados nacionais de inflação do IPC de fevereiro da semana passada mostraram um aumento para 2,8%, numa base anual, de 2,2% em janeiro. O valor permaneceu bem acima da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ).

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que tal análise de negociação não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.