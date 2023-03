Powell da Fed: Taxas provavelmente subirão mais do que o esperado

Março 09, 2023 01:22

O dólar americano ganhou força contra os seus concorrentes devido ao discurso hawkish de Jerome Powell perante o Comité Bancário do Senado. Powell disse que a Reserva Federal está pronta para subir por mais tempo, já que uma série de relatórios de dados económicos mostra um mercado de trabalho curto combinado com altos números de inflação.

Os economistas da Blackrock sugeriram que “achamos que há uma probabilidade razoável de que a Fed tenha que reduzir a taxa dos Fed Funds para 6% e, em seguida, mantê-la por um período prolongado para desacelerar a economia e reduzir a inflação para perto dos 2%”.

Jerome Powell, da Fed: mais aumentos de juros provavelmente virão

O presidente do Reserva Federal, Jerome Powell, disse que as taxas de juro provavelmente subiriam mais do que as autoridades do banco central esperavam. Nas suas observações, Powell mencionou: “Os dados económicos mais recentes foram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juro provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente. Se a totalidade dos dados indicasse que um aperto mais rápido seria garantido, estaríamos preparados para aumentar o ritmo das subidas de juros.”

Banco do Canadá (BoC) decide sobre taxas de juro

O conselho de administração do BoC irá reunir-se na quarta-feira para decidir sobre as taxas de juro. A taxa de juro de referência situa-se actualmente em 4,5%. A maioria dos economistas prevê que o banco central do Canadá interromperá o seu plano de aperto da política monetária. Economistas do Bank of America (BoA) sugeriram que o BoC deveria monitorar as ações da Fed em relação às taxas de juro. “O Canadá não precisa de mais aumentos para esfriar a inflação, embora possam ser forçados a subir se a diferença nas taxas de juro começar a causar uma grande fraqueza da moeda”, observaram estes no relatório.

Os formuladores de políticas do BoC elevaram as taxas em janeiro, observando que o banco monitoraria o efeito de taxas de juro mais altas na economia do país. As estatísticas mostraram que a economia canadiana não cresceu no último trimestre de 2022, enquanto a inflação de janeiro foi de 5,9%, 0,4% abaixo do valor de dezembro.

O indicador NFP equilibrará o dólar americano?

Um dos dados mais importantes divulgados nos EUA são os números das Nonfarm Payrolls, que serão publicados na sexta-feira. Alguns analistas de mercado sugerem que o número de NFP de fevereiro pode chegar a 210 mil, muito longe do número de 517 mil registado no primeiro mês do ano. No entanto, deve-se notar que houve surpresas em relação aos números do NFP nos últimos meses.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) também deve divulgar a taxa de desemprego de fevereiro. Analistas de mercado prevêem que a taxa permaneça inalterada em 3,4%.

Relatório de inflação da China

O National Bureau of Statistics (NBS) revelará o valor da inflação para fevereiro. Analistas de mercado esperam que a inflação da China chegue a 1,9% anual. Economistas do Morgan Stanley disseram a repórteres que “acreditamos que a inflação não será uma grande preocupação para a China em 2023, e o país manterá os preços gerais estáveis ​​dentro de uma faixa razoável”. Estes também acrescentaram que a recuperação económica da China seria impulsionada pelo consumo, e não pelos gastos com infraestrutura. A meta do governo chinês é trazer a inflação para 3%.

Decisão sobre taxa de juro do Banco do Japão (BoJ) na sexta-feira

O BoJ será o último banco central a anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro esta semana. Os economistas não esperam nenhuma mudança em relação à taxa de juro de referência do BoJ. Refira-se que esta será a última reunião do conselho de administração com Haruhiko Kuroda como governador.

Embora alguns economistas tenham sugerido que talvez o conselho possa ajustar o controle da curva de rendimentos (YCC), fontes da Reuters disseram que “o BOJ provavelmente adiará grandes mudanças no YCC, devido à incerteza sobre se os salários aumentariam o suficiente para manter a inflação sustentável em torno do seu objetivo de 2%.”

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.