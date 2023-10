Preços do petróleo e tensão no Médio Oriente

Outubro 13, 2023 22:22

Dado que as taxas de juro elevadas e a inflação elevada já atormentavam a economia global, o conflito no Médio Oriente que eclodiu há poucos dias pode ter acrescentado outro factor problemático que os decisores políticos e os participantes no mercado em todo o mundo poderão ter em consideração: os preços do petróleo.

Os desenvolvimentos geo-estratégicos em Israel fizeram com que os preços do petróleo subissem quase 4% no dia 9 de Outubro, gerando discussão sobre o futuro dos preços da energia no caso de um conflito prolongado que vá causar impacto nas políticas monetárias de países em todo o mundo. Embora os preços tenham caído nos próximos três dias, os mercados financeiros ainda estão preocupados enquanto seguem os acontecimentos na região.

Se gostaria de saber mais sobre as previsões dos analistas de mercado em relação aos preços do petróleo, leia o nosso artigo.

Preços do petróleo: a crise do petróleo e a guerra do Yom Kippur em 1973

A região do Levante é famosa pelas tensões geopolíticas das últimas décadas. Embora o último conflito massivo tenha ocorrido em 2006, houve uma série de tensões de menor intensidade que mantiveram as populações locais em alerta.

Historicamente, a guerra que tem sido associada aos preços do petróleo é a Guerra do Yom Kippur, em 1973. O conflito começou no dia do Yom Kippur (6 de outubro), quando forças militares de vários países árabes cruzaram as fronteiras com Israel. A guerra durou duas semanas e cinco dias com as duas superpotências da época, os EUA e a União Soviética, reabastecendo os seus aliados. Apesar das graves dificuldades que Israel enfrentou na defesa dos seus territórios, saiu vitoriosa.

Em outubro de 1973, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), liderada pela Arábia Saudita, anunciou um embargo petrolífero contra os países que apoiavam Israel na guerra. O embargo durou seis meses, desencadeando a crise do petróleo de 1973, como é conhecida na história. O fim do embargo fez com que os preços do petróleo aumentassem 300%.

Como resultado, os automóveis com motores grandes produzidos principalmente nos EUA deixaram de ser vendidos, os países afectados pelo embargo foram forçados a preservar energia, enquanto as reduções na procura dos consumidores tiveram um efeito nas taxas de crescimento económico. Alguns economistas sugerem que a crise do petróleo de 1973 foi um factor primordial para a crise do mercado de ações de 1974.

Uma nova crise do petróleo diante de nós?

A resposta é que ainda é demasiado cedo para saber e que muitos factores deveriam estar envolvidos para determinar os preços do petróleo nos mercados globais. O salto de 4% nos preços registado na segunda-feira foi seguido por quedas na terça, quarta e quinta-feira (10 a 12 de outubro), uma vez que os investidores estavam cautelosos quanto à forma como a crise poderia agravar-se.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - CFD de Petróleo Bruto Brent (100 barris), Gráfico Diário de USD.

Intervalo: 5 de julho de 2023 a 12 de outubro de 2023. Registo: 12 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O conflito no Médio Oriente surge como um complemento aos cortes na produção de petróleo já implementados pela Rússia e pela Arábia Saudita. Os dois países concordaram em cortar a produção de petróleo em 1,3 milhões de barris combinados, um pouco mais de 1% da procura global, até ao final de 2023. Em 11 de Outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que os cortes provavelmente continuariam conforme programado, apesar das preocupações do mercado relativamente a uma nova subida dos preços do petróleo. No entanto, a Arábia Saudita prometeu prosseguir com as ações necessárias para estabilizar o mercado.

Em Agosto, os EUA aliviaram as restrições ao petróleo iraniano, uma vez que o fornecimento de petróleo bruto não conseguiu sustentar a procura global, reduzindo as reservas de petróleo dos EUA para mínimos históricos. De acordo com o último relatório da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), o inventário ainda se encontra no mínimo de quase 40 anos, de 351,3 milhões de barris. Um relatório da Reuters citando dados do American Petroleum Institute e publicado em 12 de outubro, disse que o stock de petróleo bruto dos EUA aumentou 12,9 milhões de barris na última semana, muito acima do ganho de 500.000 barris esperado por analistas consultados pela Reuters.

Entretanto, a Agência Internacional de Energia (AIE) elevou a previsão de crescimento da procura global de petróleo para 2023, observando no seu relatório que poderia atingir 2,3 milhões de barris por dia (bpd). No entanto, a AIE baixou a classificação do crescimento da procura de petróleo para 2024, de 1 milhão de bpd para 880 mil bpd. Os analistas da AIE observaram que a menor procura se reflectiu na retração do preço do petróleo registada em Setembro.

O que os analistas sugerem em relação aos preços do petróleo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que iria monitorizar a situação em Israel e em Gaza com muito cuidado, acrescentando que seria demasiado cedo para avaliar o impacto económico. O economista-chefe do FMI, Pierre Gourinchas, sugeriu que um aumento de 10% nos preços do petróleo pesaria sobre a produção global em cerca de 0,2% em 2024, ao mesmo tempo que aumentaria a inflação global em 0,4%.

Os analistas do ING sublinharam o papel potencial do Irão no conflito, escrevendo no seu relatório: “O prémio de risco continua a diminuir com o conflito em grande parte confinado a Israel e ao Hamas. Relatos de que o governo iraniano foi surpreendido pelo ataque do Hamas também podem aliviar a preocupação de que os EUA aplicarão sanções contra o Irão de forma mais agressiva, embora tenha havido relatos contraditórios nos últimos dias sobre o envolvimento do Irão.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - CFD de Petróleo Bruto Brent (100 barris), Gráfico Mensal do USD. Intervalo de datas: 1º de novembro de 2017 a 12 de outubro de 2023. Data de captura: 12 de outubro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os analistas do ANZ Bank sugeriram que “o aumento do risco geopolítico no Médio Oriente deverá apoiar os preços do petróleo... pode ser esperada uma maior volatilidade”. Os analistas do mercado energético do Credit Suisse observaram que “o prémio de risco do petróleo está a aumentar devido à perspectiva de uma conflagração mais ampla que poderá alastrar às principais nações produtoras de petróleo próximas, como o Irão e a Arábia Saudita”.

Os economistas do Commonwealth Bank sublinharam o papel do Irão como país produtor de petróleo e o impacto de potenciais sanções contra este. “Se começarmos a ver os Estados Unidos a apontarem o dedo ao Irão, poderemos ver as exportações de petróleo do Irão começarem a cair. E essa é a nossa maior preocupação neste momento, quando olhamos para os mercados petrolíferos e as implicações deste conflito”, observaram. Os analistas do Commonwealth Bank sugeriram que as exportações de petróleo do Irão poderiam cair entre 500 mil e 1 milhão de barris por dia, se os EUA avançarem com a implementação de sanções; tal limitação da oferta poderia amplificar os problemas de abastecimento de petróleo observados após as decisões da OPEP.

Gestão de risco ao operar com petróleo

O petróleo é uma das commodities mais populares entre os traders. Em tempos de turbulência económica, os traders tendem a adicionar petróleo às suas carteiras de trading, uma vez que muitos o consideram um ativo 'porto seguro'. No entanto, como os traders principiantes podem não ter o nível de conhecimento necessário para identificar oportunidades e o momento certo, é aconselhado a que estes concentrem-se em aprender mais sobre trading. Recursos não faltam, pois muitas corretoras e centros de formação oferecem uma variedade de materiais, como guias de procedimentos, webinars e artigos que podem ajudar os traders iniciantes a aumentar os seus conhecimentos.

Aprender a operar não é o único factor que pode desempenhar um papel na execução de uma estratégia bem sucedida. Uma desaceleração repentina ou inesperada do mercado pode custar dinheiro e inviabilizar os planos de qualquer trader. Portanto, os traders que acabaram de iniciar a sua jornada de trading devem dedicar algum tempo a aprender como utilizar ferramentas de gestão de risco, como a ordem stop-loss, que estão amplamente disponíveis nas plataformas de trading modernas. Invista no seu conhecimento antes de começar a operar para economizar fundos, reduzir o stress e aproveitar a jornada que acaba de começar.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.