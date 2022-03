Petróleo ‘spot’ volátil antes de dia de trading movimentado

Março 24, 2022 22:48

Os preços spot do petróleo estão voláteis e os mercados de ações globais perdem pontos à medida que a inflação e as tensões geopolíticas pesam sobre o sentimento de risco antes de um movimentado dia de negociação.

Notícias macroeconómicas

Markit divulga hoje o relatório PMI de março para a Alemanha. Dependendo da reação aos resultados, este evento pode mover o EURUSD. O setor manufatureiro da zona do euro enfrenta ventos contrários na forma de altos preços do petróleo bruto e aumento dos custos dos processos industriais, além da incerteza sobre o futuro do comércio com a Rússia em meio ao conflito na Ucrânia.

Notícias comerciais do Reino Unido

O relatório Markit March Services para o Reino Unido sai hoje com um possível efeito indireto nos cruzamentos da GBP. O benchmark foi otimista para fevereiro, pouco antes da escalada dos riscos geopolíticos que pesaram no sentimento ao longo de março.

Pares de moedas CHF

Observe os pares de moedas CHF antes da decisão da taxa de juros do Banco Nacional Suíço (SNB) nesta manhã. À medida que o clima de política monetária global se torna agressivo com as altas taxas de inflação, a atual taxa-chave do SNB é de menos 0,75%.

USD – Pedidos de Bens Duráveis

O último evento comercial com bandeira vermelha para hoje é o relatório de pedidos de bens duráveis ​​dos EUA para fevereiro. A alta inflação pode ter impactado o sentimento do consumidor para o mês e o dólar pode se movimentar, dependendo da reação do mercado de negociação às notícias.

Comerciantes de petróleo bruto sensíveis aos riscos de fornecimento

Os nervos dos investidores estão tensos à medida que os riscos do lado da oferta reaparecem no Mar Cáspio, de onde grande parte do petróleo bruto da Rússia é transportado. Os preços spot do petróleo bruto saltaram cerca de 5% com relatos de interrupções no fornecimento antes de ceder. É provável que a volatilidade surja no caso de incidentes semelhantes na região e antes de uma reunião crucial da OPEP.

A Europa procurou a OPEP para aliviar o abastecimento de petróleo e o grupo se reunirá na próxima semana em 31 de março. Até agora, a OPEP resistiu aos pedidos para aumentar a oferta com base no fato de que a demanda mundial por petróleo bruto permanece inalterada em 4,2 mb/d.

Preços spot de ouro suportados

Os preços do ouro à vista parecem suportados no meio da incerteza em curso. O investimento em porto seguro está firmemente no caminho certo, pois a geopolítica e a inflação mantêm o sentimento cauteloso e os instrumentos financeiros reagem às notícias.

