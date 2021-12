Petróleo bruto sobe com diminuição do medo da variante Omicron

Dezembro 09, 2021 11:53

Ao longo da última semana, o surgimento da nova variante de Covid-19, Omicron, causou uma ampla volatilidade nos mercados financeiros.

Em nenhum lugar isso foi mais evidente do que com o petróleo bruto, que sofreu quedas acentuadas a meio de preocupações sobre a eficácia das vacinas existentes contra a variante, e receios de uma reintrodução de restrições por parte dos governos.

A decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS) em designar o Omicron como uma variante a ter em conta, fez com que os preços do petróleo Brent caíssem mais de 14% em pouco mais de uma semana.

No entanto, no fim de semana, relatório na África do Sul afirmaram que, até ao momento, os casos de Omicron apresentavam apenas sintomas leves. Além disso, o oficial de saúde dos EUA, Dr. Anthony Fauci, também afirmou no fim de semana que os primeiros dados sobre a nova variante foram "encorajadores".

Este raio de esperança trouxe uma nova confiança aos mercados esta semana e sugeriu que o pior cenário, que já havia sido reflectido nos preços do petróleo, pode não se materializar no final de contas.

Neste fim de semana também se viu declarações indirectas entre os EUA e o Irão em relação ao restabelecimento do acordo nuclear iraniano. Embora as negociações ainda possam ser frutíferas, uma resolução adiada vai atrasar ainda mais o regresso do petróleo iraniano.

Ontem, como resultado de ambos estes fatores, os preços do petróleo do tipo Brent recuperaram mais de 5% e continuaram a subir na manhã de terça-feira.

Embora as notícias atuais sejam positivas para o petróleo bruto, a queda da semana passada serve como um lembrete de que a pandemia ainda não acabou e que os preços do petróleo permanecerão especialmente vulneráveis a quaisquer novos desenvolvimentos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Brent Crude Oil H1 Gráfico. Intervalo: 15 novembro 2021 – 7 dezembro 2021. Registo: 7 dezembro 2021. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço em cinco anos:

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Brent Crude Oil Gráfico Semanal. Intervalo: 24 maio 2015 - 7 dezembro 2021. Registo: 7 dezembro 2021. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Negoceie CFDs de commodities com a Admirals

Com a conta Trade.MT5 da Admirals, poderá negociar Contratos por Diferença (CFDs) de Brent, WTI, ouro, prata e muitas outras commodities! Os CFDs permitem a tentativa de lucrar tanto com o aumento como a queda do preço enquanto também beneficia do uso da alavancagem! Clique no banner abaixo para abrir uma conta hoje:

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: