PBoC reduz taxa hipotecária de referência para impulsionar o mercado imobiliário chinês

Fevereiro 20, 2024 23:35

Em termos de divulgação de dados financeiros, esta semana será mais calma, enquanto os mercados dos EUA permaneceram fechados na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Presidente.

O Banco Popular da China (PBoC) surpreendeu os analistas de mercado, proporcionando um corte sem precedentes na taxa base de empréstimos de 5 anos, enquanto tenta reanimar a economia em dificuldades do país.

Na Austrália, as actas da reunião do Reserve Bank of Australia (RBA) mostraram que o seu conselho de administração debateu se deveria aumentar as taxas em 25 pontos base ou mantê-las inalteradas. Os decisores políticos do RBA também mencionaram que dados recentes mostraram que a inflação poderia regressar à meta num prazo razoável.

Banco Popular da China corta LPR de 5 anos

Hoje cedo, o PBoC cortou a sua taxa preferencial de empréstimo (LPR) de cinco anos em 25 pontos base, a fim de apoiar o mercado imobiliário. A redução anunciada superou as expectativas e é a maior desde 2019. A maioria dos analistas consultados pela Reuters esperava um corte de cinco a quinze pontos base.

O conselho do PBoC manteve a taxa do Mecanismo de Empréstimo de Médio Prazo (MLF) de um ano estável em 2,50% no domingo. A decisão era em grande parte esperada, uma vez que uma sondagem da Reuters publicada a 8 de Fevereiro indicava que 7 em cada 10 economistas sugeriam que o banco central da China estaria interessado em manter a estabilidade monetária.

Os analistas do ING escreveram num relatório que “dada a pressão de depreciação do RMB num contexto de spreads desfavoráveis ​​das taxas de juro, vimos espaço de manobra limitado antes dos bancos centrais globais mudarem para cortes nas taxas. Embora tenham ocorrido cortes unilaterais de LPR no passado, sempre foi a taxa de 1 ano que foi cortada, enquanto a taxa de 5 anos foi mantida.”

Inflação IPC do Canadá em janeiro de 2024

Espera-se que os relatórios de inflação do IPC canadiano provenientes do Statistics Canada e do Banco do Canadá lancem alguma luz sobre a condição da economia do país. Os economistas sugerem que o relatório do Statistics Canada relativo ao mês de Janeiro revelará um valor próximo de 3,2% numa base anual, mostrando uma diminuição quando comparado com Dezembro.

O Banco do Canadá observou que, embora a inflação pareça estar controlada, ainda existem riscos persistentes e a inflação provou ser persistente. O BoC mudou o seu foco no que diz respeito aos custos dos empréstimos, uma vez que agora procura determinar durante quanto tempo terá de manter as taxas no nível actual. O chefe do BoC, Tiff Macklem, disse que não daria um número específico sobre qual nível de inflação subjacente levaria a uma redução da taxa de juros base dos atuais 5%.

Na última reunião de política monetária, Macklem observou que “o que enfatizei é que a inflação subjacente é mais um conceito do que uma medida. Procuramos evidências contínuas de que as pressões inflacionistas estão a diminuir e procuramos uma clara dinâmica descendente.”

Antigo economista-chefe do BoE: o BoE corre o risco de aprofundar a recessão no Reino Unido

Andy Haldane, ex-economista-chefe do BoE, disse que o banco central do Reino Unido correria o risco de aprofundar a actual recessão se não prosseguisse com o corte das taxas de juro. “Acho que é aí que está o equilíbrio dos riscos, sim. Para mim, o argumento para implementar algum seguro antecipado do lado da política monetária é forte e fortalecedor, e temo que abandonemos esse seguro um pouco tarde demais no ano”, disse Haldane nas suas observações.

Na sua última reunião, o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE manteve os custos dos empréstimos inalterados, com um dos seus membros a votar a favor de um corte nas taxas e dois a votarem a favor de um aumento. Andy Haldane observou que “uma coisa é não ter visto a inflação subir, o que aconteceu; outra bem diferente é ter esmagado a economia durante a queda. Esse duplo golpe para a credibilidade é um dos que, se eu fosse banqueiro central no meu antigo emprego, tentaria evitar.”

Bundesbank indica que uma recessão técnica pode atingir a Alemanha

O banco central alemão alertou que a economia poderá contrair novamente no primeiro trimestre de 2024, aproximando a recessão técnica um passo. O crescimento económico alemão foi atingido no quarto trimestre de 2023, com os analistas do Bundesbank a sugerirem que não há sinais de recuperação, embora os gastos cautelosos dos consumidores e a baixa procura industrial estrangeira pareçam desempenhar um papel significativo.

O relatório do Bundesbank observou que “embora isto significasse que o actual período de fraqueza na economia alemã após o início da guerra de agressão russa contra a Ucrânia continuaria, ainda não há provas de uma recessão no sentido de uma crise persistente e ampla queda na atividade económica, nem tal recessão está atualmente nos planos.”

