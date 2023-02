Otimismo do FMI e dados do PIB da Zona Euro em destaque

Janeiro 31, 2023 21:15

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a sua projeção para o crescimento global deste ano, citando uma resiliência maior do que o esperado nas economias de todo o mundo e adotando um tom mais positivo do que nos seus relatórios do ano anterior. O FMI sugere que o crescimento global chegará a 2,3%, 0,2% acima da previsão anterior. Os analistas do FMI prevêem que o Reino Unido será a única economia do G7 a cair em crescimento negativo em 2023.

Investidores e traders estão focados nas decisões de taxa de juro vindas da Reserva Federal, do BCE e do BoE, com vencimento no final desta semana. Os dados sobre o crescimento do PIB da zona do euro e os relatórios de lucros da Exxon Mobil, Pfizer e McDonald's estarão em destaque.

Números alemães de vendas a retalho decepcionam

Os números das vendas a retalho de dezembro na Alemanha decepcionaram os analistas de mercado. As vendas do retalho na Alemanha caíram 6,4% e 5,3% na comparação anual e mensal, respectivamente. Economistas consultados pela Reuters previam uma subida de 0,2% na comparação mensal.

Dados preliminares do PIB da Alemanha mostraram que a maior economia da zona do euro encolheu 0,2%, numa base trimestral, no último trimestre de 2022. Os analistas do Commerzbank escreveram no seu relatório que “ao contrário da orientação do Departamento Federal de Estatística (Destatis), o PIB alemão do quarto trimestre caiu um pouco no terceiro trimestre (-0,2%). Tal deveu-se sobretudo ao consumo privado. Ainda esperamos que o PIB alemão encolha 0,5%.”

Relatório preliminar do PIB do quarto trimestre de 2022 da Zona Euro é esperado hoje

O Eurostat divulgará dados preliminares sobre o crescimento do PIB da zona euro no último trimestre de 2022. Economistas prevêem que a economia da zona do euro registou crescimento zero trimestralmente.

Durante o terceiro trimestre de 2022, a economia da zona euro cresceu 0,3% na comparação trimestral. O relatório pode influenciar o valor do euro em relação ao dólar americano e à libra esterlina.

Statistics NZ publicará a taxa de desemprego do quarto trimestre de 2022 da Nova Zelândia

Espera-se que o Statistics New Zealand publique o seu relatório de taxa de desemprego do quarto trimestre de 2022. Economistas do banco ANZ prevêem que a taxa caia para 3,2%. Os analistas da Westpac tendem a discordar, sugerindo que a taxa de desemprego do país permaneceu inalterada em 3,3%.

Estes também observaram que o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) limitará o seu aumento antecipado da taxa de juro de referência a 50 pontos básicos. A previsão do mercado de trabalho do RBNZ publicada em novembro dizia que a taxa de desemprego subiria constantemente para 5% até março do próximo ano.

Caixin Manufacturing PMI de janeiro de 2023 provavelmente subirá

O Caixin Manufacturing PMI é publicado pela IHS Markit e é baseado em conjuntos de dados fornecidos por gestores de compras em empresas do setor de manufatura. Analistas de mercado sugerem que o Caixin Manufacturing PMI chegará a 49,5, um pouco acima do valor de dezembro (49,0). O índice ficou abaixo da marca de 50 pontos por cinco meses consecutivos.

Uma pesquisa da Standard Chartered observou que “a confiança entre as pequenas empresas foi melhor em janeiro do que em dezembro, com as atividades imobiliárias, de transporte, acomodação e restauração tendo uma forte recuperação”.

Relatórios de contas

Estamos no período de relatórios de ganhos, então Exxon, Pfizer, McDonald's e AMD divulgarão hoje os seus conjuntos de dados para o último trimestre de 2022.

