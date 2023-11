Operar no mercado de luxo: desaceleração em 2024?

O Natal está a chegar e a hora de oferecer presentes também. Dependendo do orçamento, os consumidores vão começar a planear as suas compras para ofertas aos seus familiares e amigos. Aqueles com orçamentos maiores recorrerão a marcas de luxo que oferecem bens mais caros do que a média. O mercado de produtos de luxo geralmente ganha um impulso durante as férias de Natal, com as empresas a aproveitarem para reforçar os seus resultados financeiros.

Mas como foi o desempenho do mercado de marcas de luxo durante o ano de 2023? O que os comerciantes de marcas de luxo devem saber ou esperar? No nosso artigo, vamos partilhar alguns insights valiosos sobre o desempenho do mercado de marcas de luxo que, como trader, poderá achar úteis ao construir a sua estratégia.

Operar no Mercado de Marcas de Luxo: Desempenho em 2023

Alguns analistas sugerem que o mercado das marcas de luxo seguiu o caminho de outros mercados durante 2023, impactado pelas elevadas taxas de juro e pela inflação que consomem os orçamentos dos consumidores e colocam pressão sobre os gastos. Muitas pessoas em todo o mundo lutaram para satisfazer as suas necessidades, uma vez que a crise económica atingiu ainda mais consumidores ricos. 2023 ainda não acabou, mas existem alguns dados que podem lançar alguma luz sobre o desempenho do mercado de bens de luxo até agora.

A Bain & Company, empresa global de consultoria de gestão, publicou um relatório que mostra que o mercado mundial de luxo poderá crescer 8,0% este ano, uma boa taxa de crescimento tendo em conta o ambiente financeiro e os seus desafios em 2023. De referir que embora a expansão do sector nestas condições tenha sido positiva, ainda está muito longe da taxa de crescimento de 26% registada em 2021 e 2022.

De acordo com a pesquisa, “o mercado global de luxo deverá atingir 1,5 biliões de euros em 2023. O segmento principal, bens de luxo pessoais, registou um crescimento contínuo em 2023 e deverá atingir 362 mil milhões de euros até ao final do ano, 4% superior a 2022 às taxas de câmbio atuais.”

No entanto, os analistas de mercado estão menos otimistas para o próximo ano. Como sugerem, os cenários actuais indicam um abrandamento do desempenho dos bens de luxo pessoais em 2024, descendo para um crescimento, entre baixo a médio, de um dígito em 2023. O relatório prevê que, até 2030, “os clientes chineses representarão 35-40% do mercado de bens de luxo pessoais, enquanto os europeus e os americanos juntos representarão 40%.”

LVMH com resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre de 2023

No dia 11 de outubro, a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, vulgarmente conhecida como LVMH, a gigante da marca de bens de luxo, anunciou os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano, que foram decepcionantes. Uma desaceleração no crescimento das receitas (+9% em vez de 11% em termos anuais) desencadeou uma venda de ações em massa que levou o preço das suas ações a cair para o nível mais baixo do ano passado. Como resultado, a LVMH perdeu o primeiro lugar na Europa em termos de avaliação de mercado para a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

O diretor financeiro da LVMH observou no relatório que acompanha que “depois de três anos estrondosos e anos excepcionais, o crescimento está a convergir para números que estão mais alinhados com a média histórica”. Os responsáveis ​​da empresa sugeriram que “num ambiente económico e geopolítico incerto, o Grupo está confiante na continuação do seu crescimento”.

Os economistas do UBS não parecem partilhar o otimismo dos executivos da LVMH desde que anunciaram a sua decisão de reduzir as ações da empresa de “compra” para “neutras” em 21 de novembro. Os analistas do banco afirmaram que poderá haver um período em que a LVMH poderá não ser capaz de sustentar a sua trajetória de crescimento excecional, levando a uma posição mais defensiva para as suas ações.

Lucros da Richemont H2 2023 ficam aquém da previsão

A Compagnie Financière Richemont S.A habitualmente conhecida como Richemont, outro grupo de luxo vindo da Suíça e proprietário da Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels entre outros, anunciou os seus resultados para o primeiro semestre de 2023 a 10 de novembro.

O resultado líquido da Richemont nos primeiros seis meses do ano foram de 1,51 mil milhões de euros, abaixo dos 2,17 mil milhões de euros previstos, enquanto as vendas também aumentaram menos do que o previsto pelos analistas. As ações da Richemont caíram quase 6% após a divulgação do relatório. O chefe da Richemont, Johann Rupert, observou que “houve uma moderação na procura, o que era de esperar, porque é exactamente isso que os bancos centrais do mundo pretendem. Estes queriam menos procura, e isso aplica-se a todas as classes de ativos.”

Comentando sobre os mercados asiáticos, Ruper acrescentou: “Tínhamos previsto que a [recuperação] da China demoraria um pouco mais do que a maioria dos analistas de mercado e mesmo os concorrentes o esperavam. Isto está a provar ser correto, embora estejamos a começar a ver sinais quando estes viajam para Hong Kong, Macau e até mesmo para o Japão, de que o mercado ainda está lá, mas o fator de bem-estar não está.”

Hermes resiste à recessão no terceiro trimestre de 2023

Hermès International S.A. é uma marca de luxo francesa com quase 200 anos de história no mercado e proprietária das marcas Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin e J3L. A Hermes foi um dos poucos grandes grupos de bens de luxo que conseguiu apresentar um aumento de 16% nas vendas no terceiro trimestre do ano, ficando acima das expectativas dos analistas.

Os executivos da Hermes disseram aos jornalistas que “o sólido desempenho no terceiro trimestre reflete o desejo das nossas coleções em todo o mundo, com um impulso sustentado na Ásia e nas Américas. Mais do que nunca, num ambiente global incerto, estamos a reforçar os nossos investimentos e as nossas equipas para apoiar o crescimento.”

A empresa planeia continuar a investir na Ásia, abrindo novas lojas para satisfazer as necessidades dos seus clientes, uma vez que, de acordo com o relatório de resultados financeiros, “a região continuou a sua forte dinâmica”.

Trading no mercado de luxo e gestão de risco

O mercado das marcas de luxo é um dos mais fortes do mundo, pois, apesar das crises económicas ocasionais, prova a sua resiliência. Os traders que iniciam a sua jornada agora podem achar tentador operar CFDs sobre ações de marcas de luxo. No entanto, tal como acontece com todos os outros instrumentos, o trading requer conhecimento dos fundamentos e do momento certo ao executar uma estratégia.

Os traders iniciantes devem concentrar-se em melhorar os seus conhecimentos e aprender como utilizar ferramentas de gestão de risco para mitigar os riscos. As corretoras oferecem gratuitamente materiais educativos preparados por traders experientes, incluindo artigos, guias de procedimentos e vídeos, webinars, etc., que podem ajudar a aprender como construir uma estratégia de trading abrangente. Os traders principiantes não devem deixar de aprender a utilizar ferramentas de gestão de risco, como a ordem stop-loss, que poderá reduzir a perda de fundos caso os mercados se movam contra os seus planos. Fortalecer o seu conhecimento de trading é o caminho que pode considerar seguir antes de embarcar nesta experiência emocionante.

