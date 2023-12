Como operar com a Salesforce após o desempenho do terceiro trimestre de 2024

A Salesforce é uma empresa de software baseada em nuvem com sede na Califórnia, com 110 escritórios em todo o mundo. Esta fornece software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para muitas empresas corporativas. Os seus produtos incluem Tableau, MuleSoft e Slack.

Saiba mais sobre o desempenho fiscal da Salesforce no terceiro trimestre e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: Salesforce Inc Símbolo para conta Invest.MT5: CRM Data da Ideia: 5 de dezembro de 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $264 Preço-alvo: $345 Tamanho da posição para conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView

Desempenho fiscal do terceiro trimestre de 2024 da Salesforce

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do terceiro trimestre da Salesforce:

Lucro por ação de $2,11 contra $2,06 esperados;

Receita de $8,72 mil milhões em linha com as estimativas dos analistas;

Receita aumentou 11% em relação ao mesmo período do ano passado;

$1,9 mil milhões devolvidos aos acionistas em recompras de ações no terceiro trimestre;

Previsão de receita do quarto trimestre de 2024 aumentou 10% de ano para ano, de $9,18 mil milhões para $9,23 milhões;

Redução da orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para $34,75 mil milhões, de $34,8 mil milhões.

A Salesforce registou um desempenho no terceiro trimestre de 2024 que superou as estimativas dos analistas na maioria das métricas. O preço das ações subiu quase 90% este ano, o que já superou o índice Nasdaq 100, que subiu cerca de 40% até agora este ano. A maior parte dos ganhos e lucros da Salesforce foi atribuída ao seu foco na redução de despesas no início do ano.

Em janeiro, a Salesforce anunciou planos para reduzir a força de trabalho em 10%, ou 7.000 funcionários, e reduzir parte do seu espaço de escritório. O co-CEO Marc Benioff afirmou que a empresa contratou muitos funcionários enquanto a receita acelerava durante a pandemia, mas agora deve tomar a difícil decisão de dispensar alguns.

Embora a empresa tenha aumentado a sua previsão de receitas para o ano, o ganho de 11% nas receitas do terceiro trimestre é muito inferior ao aumento habitual de 20%. Isto está em linha com o abrandamento no sector tecnológico, à medida que as empresas reduzem os seus gastos devido às taxas de juro mais elevadas e à inflação. Embora as ações já tenham beneficiado de despesas mais baixas devido a medidas de redução de custos, grande parte destas já pode estar precificada.

Portanto, os investidores vão querer ver taxas de crescimento mais elevadas devido ao aumento dos gastos dos clientes. Se isto não se concretizar, poderá causar uma queda no preço das ações da empresa, pelo que é uma tendência importante a observar.

Previsão das ações da Salesforce - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Salesforce nos últimos 3 meses, existem atualmente 26 avaliações de compra, 12 de manutenção e 1 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da Salesforce é de $345 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $159 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da Salesforce é de $275 dólares.

Fonte: TipRanks, 5 de dezembro de 2023

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Salesforce

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Salesforce poderia ser o seguinte:

Comprar as ações num intervalo acima da subida pós-lucro de $264 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo abaixo do preço-alvo dos analistas mais alto de $345 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Salesforce:

Se o preço-alvo for atingido = lucro potencial de $810 dólares [($345,00 - $264,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, poderá mesmo descer ainda mais antes de subir, especialmente tendo em conta a incerteza em torno do abrandamento das despesas por parte das empresas que se adaptam a taxas de juro mais elevadas.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações da Salesforce em 4 passos

Pesquise pela ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Salesforce. Mensal. Data: janeiro de 2016 a novembro de 2023, registado a 5 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações do Salesforce pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

