Operar com o Cacau: Doce ou Amargo em 2023?

Março 10, 2023 23:23

Quantas vezes já leu sobre o trading de cacau? A resposta provavelmente é não ter ouvido quase nada sobre esta commodity. As commodities agrícolas são uma grande parte da atividade comercial global. O cacau é uma importante mercadoria comercializada em todo o mundo, pois é um dos ingredientes básicos da nossa dieta diária.

Muitos fatores afetam a oferta e a procura de cacau. Neste blog, vamos partilhar as informações necessárias que os traders iniciantes devem ter à sua disposição em relação ao comércio de cacau.

Uma introdução ao cacau

Pesquisas arqueológicas mostraram que o cacaueiro foi domesticado pela primeira vez na América do Sul equatorial. Arqueólogos sugerem que os Olmecas na América Central consumiram grãos de cacau entre 1500 e 1400 AC. Os grãos de cacau foram usados ​​como moeda nas atividades comerciais entre as tribos da América Central e do Sul antes dos descobridores espanhóis chegarem à costa.

Os invasores espanhóis ficaram encantados com os grãos de cacau e trouxeram-nos de volta para a Europa, onde a bebida se tornou bastante popular durante o século XVII. Os espanhóis começaram a estabelecer plantações de cacau durante a conquista das tribos nativas, a fim de fornecer cacau à Europa e lançar uma empresa comercial altamente lucrativa.

Côte d'Ivoire (Costa do Marfim), Gana e Indonésia são os países que mais produzem grãos de cacau no mundo. De modo geral, os grãos de cacau vêm de regiões bastante húmidas e muito próximas da linha do equador. Os Estados Unidos, a Holanda e o Reino Unido são os principais produtores de produtos à base de cacau.

Trading de cacau: flutuações de preços

Como pode ver no gráfico abaixo, 2018 foi um ano turbulento para o comércio do cacau. A 1 de abril de 2018, o US Cacau foi negociado a $2821 por tonelada métrica, caindo para $2009 por tonelada métrica em 1 de setembro de 2018. Desde então, houve muitas flutuações dependendo da oferta e da procura.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cacau dos EUA (1 tonelada métrica), gráfico mensal em USD capturado em 9 de março de 2023. Período: 1 de março de 2018 - 9 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Em 26 de outubro de 2022, o Cacau dos EUA foi negociado a $2252 por tonelada métrica. A commodity agrícola parece estar a ganhar terreno nos últimos meses, registando uma subida de vários meses em meados de fevereiro de 2023.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cacau dos EUA (1 tonelada métrica), Gráfico Diário do USD capturado em 9 de março de 2023. Período: 7 de outubro de 2022 - 9 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O preço do cacau depende de muitos fatores. Alguns deles são as condições meteorológicas e climáticas, incerteza geopolítica, doenças de colheitas e questões laborais.

Produção de cacau prejudicada pelas condições climáticas?

Dados publicados pelo GEPEX, um grupo que inclui 6 dos maiores trituradores de cacau do mundo, anunciaram que a moagem de cacau da Costa do Marfim aumentou 16% anuais em fevereiro de 2023, para 58452 toneladas.

A moagem total desde o início da temporada 2022/23 em outubro foi de 292.195 toneladas de grãos até o final de fevereiro, um aumento de quase 12% numa base anual.

Um relatório da Investing.com, publicado em 15 de fevereiro, disse que a moagem de cacau norte-americana, um indicador de procura, caiu 8,13%, numa base anual, no quarto trimestre de 2022. Com base nestes dados, analistas de mercado sugerem que os preços do cacau podem permanecer elevados nos próximos 3 a 4 meses. No entanto, os traders iniciantes devem levar em consideração que o mercado de cacau é volátil, pois vários fatores externos, como condições climáticas, por exemplo, podem influenciar a oferta e a procura.

Costa do Marfim restringe compras de grãos de cacau

Um relatório da Reuters publicado a 23 de fevereiro revelou que o regulador de cacau da Costa do Marfim restringiu 20 grandes comerciantes, incluindo Cargill e Barry Callebaut, de comprar grãos para exportação depois de atingirem os seus limites de compra.

A Cargill Inc e a Barry Callebaut são as maiores trituradoras de cacau do país e as maiores compradoras de grãos de cacau produzidos na Costa do Marfim. As duas empresas anunciaram que iniciaram negociações com o Conselho do Café e Cacau (CCC).

Fontes da Reuters sugeriram que a medida ainda pode não ser suficiente, já que chuvas abaixo da média e más condições climáticas nos últimos meses prejudicaram a produção. No entanto, as condições climáticas parecem ter melhorado em fevereiro, já que um relatório da Costa do Marfim disse que “chuvas fora de época na maioria das regiões produtoras de cacau da Costa do Marfim na semana passada ajudarão a melhorar o tamanho e a qualidade da colheita de meados de abril a setembro.”

Saiba mais sobre trading com mais aprendizagem

Embora commodities como metais, energias e outras possam às vezes ser instrumentos de trading menos voláteis em comparação, por exemplo, com pares de moedas, não deve esquecer que operar envolve riscos. Os traders iniciantes podem desfrutar da emoção do trading, pois a volatilidade pode aumentar a adrenalina. Muitas vezes, os traders iniciantes tendem envolver-se em operações e perder fundos importantes devido a uma fraca preparação. Alcançar os seus objetivos financeiros não deve estar vinculado a operações excessivas, especialmente se está apenas a começar.

Como os traders iniciantes podem melhorar o seu desempenho? A resposta é através da aprendizagem. Traders experientes e analistas de trading enfatizam a importância de estudar como o trading funciona. Existem várias técnicas de trading que os traders iniciantes devem conhecer. Mais importante, existem ferramentas de gestão de risco que podem reduzir a possibilidade de um erro de trading e ajudá-lo a atingir os seus objetivos financeiros.

Existem muitas ferramentas que pode usar para atualizar o seu conhecimento sobre o trading. As corretoras oferecem acesso a webinars, seminários, e-books, tutoriais preparados por especialistas e às vezes sem nenhum custo extra. Dedicar algum tempo para melhorar os seus conhecimentos de trading seria um excelente caminho a seguir para traders iniciantes.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.