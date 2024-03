Como operar com a Zscaler após desempenho do segundo trimestre de 2024?

Março 08, 2024 06:41

Fundada em 2007, a Zscaler opera a maior plataforma de segurança em nuvem do mundo. É uma das líderes em segurança em nuvem, com mais de $2 mil milhões em receitas recorrentes anuais. Saiba mais sobre o desempenho da Zscaler no segundo trimestre e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: Zscaler Símbolo Conta Invest.MT5: ZSUS Data da Ideia: 5 março 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $245 Preço-Alvo: $310 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações vão originar ganhos, tal como outras originam perdas. Comece aos poucos para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro com uma Conta Demo para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho da Zscaler no segundo trimestre de 2024

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de lucros do segundo trimestre de 2024 da Zscaler:

Lucro por ação de $0,76 dólares por ação vs $0,58 dólares por ação esperados;

A receita aumentou para $525 milhões contra $508 milhões de dólares esperados;

Faturação calculada de $628 milhões dólares vs $611 milhões esperados;

Receita aumentou 35% anualmente;

Perda de resultado líquido de $28,5 milhões de dólares em comparação com $57,5 ​​milhões no mesmo período do ano passado.

A Zscaler superou as expectativas dos analistas na maioria das métricas, incluindo lucro por ação, receita e faturação. Na teleconferência de resultados, o presidente-executivo Jay Chowdhry afirmou que “mais clientes veem as deficiências da segurança tradicional baseada em firewall e estão interagindo conosco para mudar para a arquitetura Zero Trust”.

A arquitetura Zscaler Zero Trust é uma arquitetura de segurança construída para reduzir a superfície de ataque de uma rede e diminuir o risco de violação de dados. A empresa de cibersegurança construiu a primeira solução SASE de fornecedor único do setor, Zero Trust. O crescimento dos seus produtos é uma das razões pelas quais a empresa elevou os números das receitas do terceiro trimestre fiscal de 534 milhões de dólares para 536 milhões de dólares. O mercado esperava $532 milhões de dólares.

Embora o relatório de lucros tenha sido forte na maioria das áreas, foi reportada uma perda no resultado líquido. Porém, foi uma perda menor em comparação com o mesmo período do ano passado. Como resultado, as ações caíram acentuadamente – quase 8% – após a divulgação dos lucros.

A maioria das empresas de tecnologia mais jovens tende a relatar uma perda de lucro líquido à medida que reinvestem o máximo de dinheiro possível no negócio para que este cresça. Contudo, a queda no preço das acções pode ser um sinal de alerta de que os investidores estão a reafectar fundos para acções que estão a crescer mais rapidamente para tentar capitalizar no mercado com tendência de alta dos EUA.

Como tal, é necessário algum cuidado. Mais analistas também mudaram para uma classificação de retenção das ações, conforme visto abaixo.

Previsão das ações da Zscaler - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da Zscaler nos últimos 3 meses, existem atualmente 27 avaliações de compra, 7 de manutenção e 0 de venda para as suas ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Zscaler é de $310 dólares com o preço-alvo mais baixo de $214.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Zscaler é de $261,47 dólares.

Fonte: TipRanks, 5 de março de 2024

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Zscaler

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Zscaler poderia ser o seguinte:

Comprar as ações num intervalo acima da subida pós-lucro de $245 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $310 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações Zscaler:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $650 dólares [($310 - $245) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando que a ação ainda caiu cerca de 45% em relação ao seu máximo histórico.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Zscaler resultaria numa comissão de $0,20 dólares ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1 dólar. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da Zscaler em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Zscaler com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para ter acesso ao seu Painel de Controlo; Clique em Operar com uma das suas contas Live ou Demo para abrir a plataforma web; Pesquise pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em Criar Novo Pedido na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Zscaler. Mensal. Data: janeiro de 2018 a março de 2024, registado a 5 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Zscaler pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Zscaler cair, então também poderá operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

