Como operar com a NIO após o desempenho do quarto trimestre de 2023

Março 14, 2024 20:25

Com sede em Xangai, a NIO é uma fabricante chinesa de veículos elétricos (EV). Além de criar EVs, também desenvolve estações de troca de baterias. Antes do boom das empresas relacionadas com a IA, havia muito entusiasmo em relação ao crescimento do mercado de VE. Saiba mais sobre o relatório de lucros mais recente da NIO e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: NIO Inc Símbolo Conta Invest.MT5: NIO Data da Ideia: 12 de março 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $6,50 Preço-Alvo: $10,40 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Desempenho da NIO no quarto trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de lucros do quarto trimestre de 2023 da NIO:

Receita trimestral total de $2,41 mil milhões de dólares, inferior às previsões dos analistas e inferior ao mesmo período do ano passado;

Lucro bruto de $180 milhões de dólares, um aumento de 105,7% em relação ao quarto trimestre de 2022, mas uma diminuição de 16,0% em relação ao terceiro trimestre de 2023;

Perda líquida anual de $2,9 mil milhões de dólares;

Reservas de caixa de $8,1 mil milhões de dólares;

50 045 entregas de veículos no quarto trimestre de 2023;

160 038 entregas de veículos em 2023, um aumento de 30,7% em relação a 2022.

O relatório de lucros da NIO não correspondeu às expectativas dos analistas na maioria das métricas, mas registou algumas áreas com crescimento anual. As vendas gerais anuais cresceram 4,6% e a empresa reduziu o seu prejuízo líquido. Também superou a sua própria projeção de vendas para o quarto trimestre de 2023.

No entanto, embora o prejuízo líquido anual tenha diminuído, o diretor financeiro da NIO, Steven Feng, disse que o foco agora é "otimizar a gestão de custos". Nenhum lançamento de produto importante foi anunciado pela NIO para este ano, ao contrário dos seus rivais como a Xpeng e Li Auto.

Atualmente, o inventário da NIO é composto principalmente por veículos utilitários desportivos premium. Espera-se o lançamento de uma nova marca de veículos para o mercado de massa que possa competir com os modelos da Tesla fabricados na China. As entregas não são esperadas até o quarto trimestre de 2024.

Embora a NIO tenha cortado 10% da sua força de trabalho e tenha cindido algumas entidades empresariais não essenciais, assinou um acordo com a CYVN Holdings - uma entidade controlada pelo governo de Abu Dhabi - para uma injecção de dinheiro de 2,2 mil milhões de dólares por uma participação de 20,1%.

Num panorama mais amplo, o mercado chinês de veículos elétricos desacelerou significativamente. A desaceleração foi atribuída a profundos cortes de preços liderados pela líder de mercado BYD. Embora as vendas tenham aumentado no setor, as margens são agora significativamente mais baixas.

Existem também problemas maiores para os fabricantes chineses de veículos elétricos. As autoridades europeias lançaram uma investigação sobre se os fabricantes chineses de veículos eléctricos beneficiaram ou não injustamente de subsídios estatais, enquanto os EUA iniciaram uma investigação sobre se os veículos chineses poderiam ser usados ​​para espionar cidadãos norte-americanos.

Estas questões são a razão pela qual as previsões dos analistas sobre as ações são mistas, conforme visto abaixo.

Previsão das ações da NIO - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da NIO nos últimos 3 meses, existem atualmente 5 avaliações de compra, 6 de manutenção e 1 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da NIO é de $10,40 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $4,80 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da NIO é de $7,02 dólares.

Fonte: TipRanks, 12 de março de 2024

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da NIO

Um exemplo de ideia de trading para o preço das açõesda NIO poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima da subida pós-lucro de $6,50 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $10,40 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da NIO:

Se o preço-alvo for atingido = lucro potencial de $39 dólares [($10,40 - $ 6,50) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando que a ação ainda caiu cerca de 90% em relação ao seu máximo histórico.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações da NIO em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. NIO. Mensal. Data: janeiro de 2017 a março de 2024, registado em 12 de março de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da NIO pode mover-se de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

