OPEP+, limites ao petróleo e políticas da China contra a COVID

Novembro 29, 2022 23:24

Parece que estamos a entrar num período decisivo para o mercado mundial de petróleo.

O preços têm sofrido grande impacto nos últimos meses por receios sobre a procura global. Não apenas parece que muitos países estão a caminhar para a recessão, mas a China, o maior importador de petróleo do mundo, continuou a perseguir a sua política agressiva de tolerância zero em relação à COVID.

Isto fez com que os preços do petróleo caíssem para níveis mais baixos desde janeiro, o que, por sua vez, levou à especulação de que a OPEP+ poderia concordar com novos cortes de produção na sua reunião de 4 de dezembro, na tentativa de dar algum apoio aos preços do petróleo.

A reunião da OPEP+ neste domingo ocorre um dia antes da Europa começar a proibir a entrada de petróleo russo por via marítima. Este último pacote de medidas de sanções também impede as empresas europeias (que dominam o mercado de seguros de petróleo) de segurar navios que transportam petróleo russo para países terceiros, a menos que seja feito a um preço estabelecido pelo Ocidente.

Consequentemente, entrará em vigor o famoso "tecto" do petróleo russo, uma medida destinada a limitar as receitas petrolíferas de Moscovo, mantendo o seu importante fluxo no mercado mundial para evitar um aumento do seu preço.

No entanto, alguns países já disseram que não participarão, o que significa que o Kremlin terá que encontrar petroleiros para transportar o seu petróleo sem seguro ocidental. Se houver um esforço para fazê-lo, a oferta global sofrerá e os preços provavelmente irão disparar.

Enquanto isto, após uma agitação generalizada em todo o país, especula-se que Pequim possa estar disposta a normalizar a sua abordagem de tolerância zero ao COVID-19. A notícia desta manhã de que as autoridades pretendem aumentar as taxas de vacinação em idosos foi bem-vinda como uma possível futura reabertura da economia chinesa.

Os rumores fizeram com que os preços do petróleo subissem mais de 2% e as ações de Hong Kong disparassem na manhã de terça-feira, com o índice Hang Seng a encerrar a sessão em alta de 5,24%.

Esta especulação pode ajudar a sustentar o preço das ações da Apple, que caiu 4,5% nas últimas duas sessões devido a relatos de que as restrições chinesas do COVID-19 podem causar uma queda significativa na produção de iPhones.

Em outubro, protestos contra políticas e salários rígidos da COVID levaram milhares de funcionários da Foxconn (maior fabricante de iPhone da Apple) a enfrentar a administração da maior fábrica de iPhone do mundo, resultando em sérios confrontos e a uma saída substancial de trabalhadores.

Consequentemente, no início deste mês, a Apple divulgou um comunicado a afirmar que a sua fábrica em Zhengzhou estava "a operar a um ritmo significativamente menor".

A menos que a China anuncie uma mudança nas suas políticas atuais da COVID-19, é provável que a Apple e outras empresas que operam no país continuem a ter problemas de produção. Portanto, será interessante ver como o mercado reage aos últimos rumores assim que Wall Street abrir.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo consultoria de investimento, consultoria de investimento, oferta ou solicitação de transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar o conselho de consultores financeiros independentes para garantir que você entenda os riscos.