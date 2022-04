Notícias de Trading (Iniciantes) - O que são pedidos de bens duráveis?

Abril 28, 2022 22:08

Quais são as diferenças entre um fato e um carro? Existem mais diferenças do que imagina.

Em termos económicos, bens não duráveis ​​como roupas e bens duráveis ​​como carros são destinados ao consumo de diferentes maneiras. As pessoas compram, usam e deitam fora fatos com relativa rapidez. Um carro é conduzido ao longo de um período de anos e considerado durável porque dura mais. A outra diferença fundamental é que um carro custa muito mais do que um fato.

Os carros que compra são bens duráveis, assim como máquinas de lavar, computadores, cortadores de relva e outras máquinas. Se os produtos durarem mais de três anos e os custos forem relativamente altos, estes são classificados como bens duráveis.

Gastos do consumidor e pedidos de bens duráveis

Os gastos do consumidor descrevem a quantidade de dinheiro que as famílias e as empresas usam para comprar bens duráveis ​​e não duráveis. Governos e analistas financeiros pesquisam cuidadosamente quanto crescimento há na categoria de gastos com bens duráveis ​​porque o benchmark mostra como os consumidores e empresas se sentem confiantes em investir em bens de valor mais alto.

Quando a economia está a crescer e o mercado de trabalho está saudável, os consumidores tendem a sentir-se mais confiantes para gastar o seu dinheiro ou fazer um empréstimo para comprar um veículo. Se a economia está a encolher e os empregos são escassos, os consumidores reagem de forma diferente e atrasam a compra desses bens mais caros.

Este comportamento aplica-se a nível individual e no nível de negócios. Num clima económico mais fraco, é mais provável que as empresas adiem a instalação de tecnologia cara e equipamentos de escritório. Uma melhor perspectiva económica pode levar as empresas a investir em novas máquinas e equipamentos.

Indicador principal

Pedidos de bens duráveis ​​mede quantos pedidos existem para esses tipos de bens durante um período de tempo – um mês, um trimestre ou um ano. O benchmark é um indicador avançado, o que significa que os resultados são usados ​​para prever a probabilidade de uma tendência económica, como crescimento ou recessão.

Se o relatório mensal de pedidos de bens duráveis ​​mostrar crescimento, os investidores podem razoavelmente supor que a economia está numa tendência ascendente porque são um contribuinte significativo para o PIB. Se os resultados dos Pedidos de Bens Duráveis ​​forem mais fracos em relação ao mês anterior, os investidores podem assumir que há um risco de recessão de curto a médio prazo ou um período de menor crescimento da economia.

O que pode dizer o indicador de Pedidos de Bens Duráveis?

Os relatórios de pedidos de bens duráveis ​​dizem-nos:

A taxa de aumento ou diminuição de novos pedidos de bens manufaturados

A taxa de aumento ou diminuição no envio de novos pedidos de mercadorias

A diminuição ou aumento de pedidos não atendidos (mostrando se a procura é forte)

Se os inventários de bens duráveis ​​aumentaram ou diminuíram

O nível de pedidos de bens de defesa e transporte

Como os traders e investidores usam os Pedidos de Bens Duráveis?

Os traders de Forex e investidores de ações usam os pedidos de bens duráveis ​​de maneiras diferentes.

No cenário de pedidos de bens duráveis ​​mais fracos, os traders de Forex e CFDs concentrariam-se no par de moedas afetado pelo relatório. Por exemplo, em algumas condições económicas, os resultados dos pedidos de bens duráveis ​​dos EUA podem enfraquecer o dólar americano em relação a outras moedas nesse cenário.

No cenário de pedidos de bens duráveis ​​mais fortes, um investidor de ações pode optar por investir mais no setor de aviação comercial ou no setor da defesa.

Exemplo de trading com relatórios de Pedidos de Bens Duráveis

Neste cenário, os Pedidos de Bens Duráveis ​​no Reino Unido caíram e apresentam um crescimento negativo.

Os traders de Forex e CFDs provavelmente tomarão isto como um sinal de enfraquecimento da economia no Reino Unido e podem fazer 'short-sell' com a GBP. Como resultado, a GBP cairia em relação a outras moedas e os traders de CFDs que venderam a GBP ganhariam com a diferença de preço entre os pontos de entrada e saída.

Este caso mostra como a confiança mais fraca nas perspectivas de crescimento económico do Reino Unido pode afetar as decisões de trading, tal como além de outros fatores.

Exemplo de investimento durante relatórios de pedidos de bens duráveis

Noutro cenário, os Pedidos de Bens Duráveis ​​no Reino Unido subiram e mostram um crescimento positivo.

Os investidores em ações provavelmente pesquisarão o nível de procura por bens específicos, como aviões, camiões ou outros veículos, e poderão comprar mais ações desse setor. Os investidores também podem aumentar os seus investimentos em mercados de commodities subjacentes, como o aço, que é muito usado nos processos de fabricação.

Este cenário mostra o aumento da confiança nas perspectivas de crescimento económico do Reino Unido.

O momento dos relatórios de pedidos de bens duráveis ​​pode ser visto no Calendário Forex da Admirals e tenha em mente que estes relatórios são a fonte de muitas e variadas ideias de trading e investimento.

Para saber mais sobre Análise Fundamental, inscreva-se nos cursos de Forex da Admirals e registe-se nos nossos webinars educativos semanais com protagonistas que têm décadas de experiência nos mercados de trading e investimento.

