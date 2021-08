Resultados do Softbank superam estimativas de analistas

Agosto 11, 2021 17:17

Durante a sessão de ontem, a multinacional japonesa Softbank Group Corporation deu a conhecer os seus resultados trimestrais.

O resultado trimestral indicou que a sua receita foi superior do que o previsto em consenso de mercado. Esta receita acima do esperado resultou em lucros por ação de 407,86 yen, comparados aos 52,95 yen em perda perspetivados.

No entanto, apesar destes resultados acima do previsto por analistas, a empresa continua a não ser capaz de convencer os investidores.

Pressão bearish nas suas ações e perspetivas negativas para o futuro da empresa têm sido comuns desde Março de 2021. A empresa está a enfrentar retaliação por parte do governo chinês devido ao setor tecnológico, o que por sua vez está afetar os números do seu fundo de investimentos, Vision Fund.

Como consequência, o Softbank optou pela redução e/ou congelamento dos seus investimentos em território chinês.

A pressão exercida pelo governo chinês sobre os gigantes da indústria a operar no país tem-se manifestado através das seguintes medidas:

A multa de 18,23 biliões de yen imposta ao Alibaba por abuso da sua posição de domínio em mercado.

Interdição aos retalhistas de utilizarem a aplicação Didi para realização de encomendas. A didi é reconhecida como a "Uber chinesa".

Novos regulamentos na utilização de tecnologia no setor educativo.

Imposições à Meituan, uma empresa similar à Deliveroo na China, de melhorarem as condições de trabalho dos seus trabalhadores/motoristas

Pressões sobre a indústria de videojogos, descrita como "ópio espiritual", causando sérios impactos em empresas como a Tencent.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário 9984.JP. Intervalo de dados: 13 de Novembro de 2020 a 11 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 11 de Agosto, às 08:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima evidencia a evolução das ações do Softbank Group Corporation, desde 13 de Novembro de 2013, num intervalo diário.

Neste gráfico é claramente visível o canal bearish, com um intervalo de cerca de 700 yen, através do qual o título se tem movido ao longo do último trimestre, após a abrupta queda originada pela retaliação do governo chinês contra os gigantes do setor tecnológico.

É interessante observar a performance positiva do indicador RSI neste intervalo, comportando-se como um sinal de compra na zona de oversold.

Neste momento, o título está valorizado a 6700 yen, próximo do suporte de 6500 yen, e o indicador de RSI está a 33 pontos, muito próximo do nível de oversold a 30 pontos.

Será importante tomar este suporte como referência, visto que se trata de um suporte histórico, utilizado em inúmeras ocasiões por investidores como reentrada em mercado, em particular durante o último trimestre de 2020.

