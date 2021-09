Confiança de Investidores Alemães baixa novamente

Setembro 07, 2021 16:27

Embora o mercado esteja principalmente focado na próxima reunião do BCE, na quinta-feira, hoje estamos perante a divulgação de importantes dados macroeconómicos para a Alemanha, e para a zona euro como um todo.

De acordo com os valores preliminares de PIB da zona euro, durante o segundo trimestre a economia cresceu mais do que o esperado, com um aumento de PIB de 2,2% - em oposição aos 2% previstos. O crescimento anual de PIB ficou em 14,3% face aos 13,6% esperados.

Na Alemanha, os dados de produção industrial e confiança foram publicados pelo ZEW alemão. O único dado positivo do relatório diz respeito à produção industrial de Julho, que cresceu 1% face aos 0,9% esperados.

Apesar disto, o dado que mais nos interessa, e que poderá ter maior impacto no futuro, são os dados relativos à confiança dos investidores. Pelo quarto mês consecutivo, a confiança do investidor alemão não só é menor do que a do mês anterior, mas também pior do que o esperado pelo consenso de analistas.

O índice de sentimento atual, ZEW, foi também negativo pelo segundo mês consecutivo. Assim, embora a tendência geral permaneça positiva, conforme destacamos em análises anteriores, a economia alemã dá sinais de abrandamento.

Estes dados evidenciam, mais uma vez, que a confiança no futuro da economia se está a deteriorar. A economia encontra-se neste momento sustentada pelas medidas implementadas pelos bancos centrais, pelo que um eventual início de reduções nos EUA ou na Europa poderá originar problemas aos mercados financeiros e à consequente recuperação. Portanto, teremos que ficar de olho no resultado da reunião do BCE na quinta-feira, embora, por enquanto, não é esperada qualquer tomada de ação, seguindo mais uma vez as diretrizes da Reserva Federa.

Se nos focarmos no DAX30 alemão, vemos que, nos últimos meses, este manteve uma tendência clara de altas, que o levou a estipular novos máximos históricos em meados de Agosto. Estes máximos foram estabelecidas após o preço transpôr a movimentação lateral que vinha a seguir desde Junho, após subir duas vezes acima da linha de tendência de alta, como podemos observar abaixo nas áreas marcadas pelos círculos, no seu gráfico diário.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário DAX30. Intervalo de dados: 28 de Julho de 2020 a 7 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 7 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Neste momento, podemos constatar que o DAX30 está numa formação de consolidação triangular - na qual a cotação luta para manter sua média móvel de 18 sessões(a branco) e o seu nível de suporte/resistência representado(faixa laranja), após se afastar da sua linha de tendência de alta a longo prazo.

A perda definitiva destes apoios poderia abrir as portas a uma posterior correção, capaz de atingir os mínimos do intervalo lateral(faixa vermelha) - que podemos visualizar no gráfico H4 abaixo.

Alternativamente, se o preço conseguir não só manter estes suportes, mas furar acima dessa formação triangular, poderemos ver uma nova movimentação ascendente que poderá definir novos máximos históricos.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico H4 DAX30. Intervalo de dados: 26 de Abril de 2021 a 7 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 7 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são uma garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

