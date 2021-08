Palantir Technologies adquire 50,7 milhões de dólares em ouro

Agosto 24, 2021 16:30

Como mencionámos ontem na nossa análise semanal de mercado, tomámos esta manhã conhecimento dos importantes dados de GDP alemães que se revelaram melhores que o esperado em consenso de mercado, após o seu crescimento de 1,6% para o 2º trimestre, colocando o crescimento anual de GDP dois décimos acima do perspetivado pelos mercados, atingindo os 9,8%.

À partida, estes números viriam reforçar a ideia de que nos encontramos ainda no caminho rumo à recuperação económica mas, tal como debatemos ontem, os dados preliminares de PMI foram bastante negativos, o que poderá significar que o impacto da variante Delta poderá ser superior ao perspetivado, colocando a recuperação económica em risco, assim como ao mercado de petróleo.

A verdade é que a incerteza quanto ao futuro cresce de dia para dia se levarmos em conta as alterações geopolíticas que envolvam, por exemplo, a saída do Afeganistão e possíveis conflitos que daí advêm, a contenda pela hegemonia global entre os EUA e China ou os possíveis efeitos que variantes futuras poderiam causar nas diversas economias.

Se a estes fatos somarmos a incerteza e volatilidade, que poderão ser gerados através das medidas económcas tomadas por entidades como a Reserva Federal e o BCE com vista a combater a inflação - tais como o aumento de taxas de juro ou a redução dos seus balanços após a compra maciça de ativos ao longo dos últimos anos - não é surpreendente que mais e mais indivíduos questionem a capacidade destas entidades e moedas fiduciárias, buscando alternativas como as criptomoedas ou adquirindo ouro, como no caso da Palantir.

A Palantir é uma empresa norte-americana fundada em 2003, especializada em 'big data', cujo foco principal é a criação e implementação de plataformas de software para serviços de inteligência e defesa governamentais, cuja IPO se celebrou a 30 de Setembro de 2020, com uma capitalização de mercado estimada de 22 biliões de dólares.

A empresa apresentou a 12 de Agosto os seus resultados trimestrais para o segundo trimestre do ano e, tal como em todos os seus resultados apresentados após a sua IPO, estes excederam as expetativas de mercado, após a obtenção de um lucro por ação de 0,04$ e 375,64 milhões de dólares em receita.

No entanto, aquilo que mais nos surpreende em relação à empresa é que, recentemente, esta anunciou a aquisição de 50,7 milhões de dólares em barras de ouro como parte da sua estratégia de diversificação de risco, na antecipação de um possível evento 'Black Swan' em mercados financeiros, manifestando assim as suas dúvidas quanto ao futuro.

A somar a esta aquisição, devemos considerar também que a Palantir anunciou também que aceitaria pagamentos em Bitcoin e ouro, embora até ao momento nenhuma entidade lhes tenha pago em nenhuma das divisas.

Em termos técnicos, após um crescimento espetacular no mercado de ações em 2020 e no início deste ano, a Palantir encontra-se agora longe dos seus máximos históricos alcançados em Janeiro, a cerca de 45$ por ação, onde se deu início a uma correção agressiva que a conduziu à estipulação de mínimos anuais, a cerca de 17,7$ por título.

Neste momento, a Palantir está a ser negociada próximo do nível psicológico dos 25$. A quebra deste patamar poderia abrir portas a uma nova movimentação ascendente que, no entanto, teria que enfrentar diversas resistências antes de atingir os seus máximos. Pelo contrário, parece que este empreendimento encontrou um nível robusto de suporte junto da sua média a 200 sessões(a vermelho), justificado pelo constante descolar desta desde meados de Julho.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Palantir. Intervalo de dados: 10 de Dezembro de 2020 a 24 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 24 de Agosto, às 09:40 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução da Palantir em mercado de ações:

2021: 11.83% (primeira metade do ano)

2020: 147.89%

