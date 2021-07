Micron continua a exceder as expetativas de mercado

Julho 01, 2021 18:02

No encerrar da sessão de ontem, a Micron, empresa dos EUA especializada na produção de chips e semicondutores para memórias de armazenamento, apesentou os seus resultados trimestrais para o seu terceiro trimestre.

Uma vez mais, e seguindo as passadas dos seus resultados trimestrais do ano, a empresa excedeu as expetativas de mercado, obtendo um lucro por ação de 1,88$ e uma receita de 7420 milhões de dólares face aos 1,77$ e 7200 milhões perspetivados em consenso de mercado.

Na sessão de ontem, a empresa cresceu 2,47%, com um crescimento anual de 13,04%, superando assim o índice Nasdaq. Apesar destas notícias positivas, o seu valor de pré-mercado de hoje encontra-se 2% abaixo do encerramento de ontem.

Em termos técnicos, podemos observar como após um forte crescimento que a levou a estipular máximos históricos, a 12 de Abril, a 96,95$ por ação, o valor seguiu um trajeto descendente, formando um double bottom nas imediações da sua média móvel a 200 sessões, confirmando assim a divergência negativa que pudemos observar no gráfico diário do seu indicador MACD.

Após ressaltar na sua média a 200 sessões, o valor encontra-se próximo da sua resistência, junto dos máximos de início de Junho e perto do nível de retração de Fibonacci de 50%. A quebra acima desta resistência poderá impulsionar o preço em busca dos 90$ por ação.

Esta possível movimentação ascendente poderá ser reforçada caso a sua média móvel a curto prazo(a branco) se mostre capaz de transpôr a sua média móvel a médio prazo(a laranja). Caso contrário, podemos observar que o seu indicador de stochastic se encontra próximo do overbought, não podendo portanto descartar a possibilidade de uma retração na busca de uma fundação mais sólida.

Fonte: Plataforma MetaTrader5. Gráfico diário Micron. Intervalo de dados: 15 de Fevereiro de 2020 a 1 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 1 de Julho de 2021, às 09:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 39.79%

2019: 69.49%

2018: -22,84%

2017: 87,59%

2016: 54,80%

