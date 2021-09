Estados Unidos põe as transportadoras aéreas novamente "a caminho"

Setembro 21, 2021 16:05

Ontem, a maioria dos mercados globais de ações sofreu pesadas perdas devido ao medo da proliferação da crise de Evergrande.

No entanto, nem todos os setores tiveram um dia negativo e, em particular, foi um dia excepcional para as companhias aéreas.

Este setor foi um dos mais atingidos desde o início da pandemia do coronavírus. As previsões da indústria mantiveram-se negativas face às fortes perdas, devido às contínuas restrições à mobilidade internacional.

No entanto, ontem, o coordenador de resposta ao Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, anunciou que os EUA planeiam relaxar as restrições de viagem para todos os visitantes estrangeiros totalmente vacinados, a partir do início de Novembro.

O impacto da notícia foi célere e, em poucos minutos, os investidores retornaram as suas atenções para o setor de aviação civil, em virtude das melhores perspectivas para o quarto trimestre do ano.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico H4 IAG. Intervalo de dados: 21 de Abril de 2021 a 21 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 21 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima evidencia a evolução do preço das ações IAG nos últimos cinco meses, em intervalos de quatro horas.

É claramente discernível que, ao longo deste período, os traders negociaram as ações IAG num intervalo, dentro de um canal descendente de aproximadamente 33 GBX de largura.

A melhoria nas projeções de vendas para o quarto trimestre desencadeou um forte movimento ascendente, que rompeu a resistência desse mesmo canal.

Os traders deram inícoo à demanda de novos pontos de potencial lucro.

Considerando as características deste planograma técnico, este nível poderiá ser alcançado nas próximas horas, numa área próxima de 180 GBX, representada pela faixa horizontal verde. Nesta área, poderemos aguardar por um aumento da pressão nas vendas.

Este nível é o resultado da soma dos 33 GBX de amplitude do canal e do breakout deste canal, 157 GBX, representado pela linha vermelha horizontal.

No entanto, é importante tomar em consideração os sinais fornecidos por outros indicadores, como o indicador RSI, que se encontra neste momento numa zona de overbought.

Alguns traders já confiaram neste indicador para retirar lucros, após este ter ultrapassado o patamar de 85. Entrarão novamente no mercado se o RSI cair abaixo de 70?

Este padrão manter-se-á enquanto o preço das ações IAG se mantiver acima de 157 GBX.

