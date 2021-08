Perspetivas futuras continuam a deteriorar-se apesar de GDP alemão positivo

Agosto 26, 2021 18:12

Enquanto aguardamos pelo início do simpósio de Jackson Hole hoje e por que as diferentes apresentações comecem, tal como mencionámos na nossa análise semanal de mercado de segunda-feira, esta semana foi repleta de comunicados relativos à macroeconomia alemã, onde nem todos foram positivos. Vejamos abaixo um resumo destes comunicados:

Na sessão de segunda-feira, tomámos conhecimento dos números preliminares de PMI e de serviços e manufatura alemães, fixados nos 61,5 e 62,7 pontos respetivamente. O consenso de mercado previa que estes atingiriam os 61 e 65 pontos, observando-se portanto resultados mistos, potencialmente significativos de um abrandar da economia.

Na terça-feira, tomámos conhecimento dos GDP trimestrais alemães. Este número foi superior ao perspetivado em consenso de mercado, depois do crescimento económico alemão para o 2º trimestre ter crescido 1,6% , deixando o crescimento anual de GDP dois décimos acima do esperado em consenso de mercado, atingindo os 9,8%.

, deixando o crescimento anual de GDP dois décimos acima do esperado em consenso de mercado, atingindo os 9,8%. Na quarta-feira, conhecemos as previsões de comércio alemão, o índice IFO de confiança na Alemanha e o seu presente estado. Destes 3 dados, apenas a presente situação alemã foi positiva , excedendo as expetativas de mercado de atingir os 101,4 pontos face aos 100,8 esperados. Portanto, podemos constatar que embora a nova situação não seja necessariamente negativa, se falarmos das expetativas futura, estas não se apresentam como auspiciosas . Especificamente, estas figuras ficaram não só aquém das expetativas de mercado, mas foram também inferiores aos meses passados pelo segundo mês consecutivo .

, excedendo as expetativas de mercado de atingir os 101,4 pontos face aos 100,8 esperados. . Especificamente, . Pelo contrário, hoje, quinta-feira, ficámos a conhecer os índice GFK de consumidor para a Alemanha para o mês de Setembro e, estes números ficaram não só abaixo das números do mês passado mas foram também inferiores ao esperado pelo consenso de mercado, fixando-se a -1,2 pontos face aos -0,7 pontos esperados. De notar que este índice mede a confiança dos consumidores alemães em termos de atividado económica, e que almeja a mensurar o crescimento dos gastos dos consumidores. Este foi também o segundo mês consecutivo que este número se apresenta como negativo.

Assim sendo, e levando todos estes dados em conta, é possível confirmarmos novamente que o sentimento futuro não é totalmente positivo, apesar da recuperação económica evidenciada pelo GFP do segundo trimestre, dando a entender que tanto investidores como consumidores esperam dificuldades no futuro. Isto pode ser explicado à luz dos problemas que a variante Delta está a gerar em termos de vacinação, tal como mencionámos na nossa análise de ontem, e nas possíveis alterações que os Bancos Centrais poderão introduzir, cessando os estímulos monetários e possíveis aumentos das taxas de juro.

Em termos técnicos, se observarmos o gráfico diário do DAX30 alemão, podemos confirmar que está a seguir uma forte tendência crescente que o conduziu à quase estipulação de máximos históricos atrás de máximos históricos, embora, se nos focarmos na últimas semanas, podemos constatar sinais de exaustão devido à acumulação de over-bedding que podemos observar no seu indicador stochastic e no indicador MACD praticamente plano. Neste momento este apresenta diversos e importantes pontos de suporte, sendo que o último destes é a zona coincidente com os seus mínimos de Março e a sua média móvel a 200 sessões (a vermelho).

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário DAX30. Intervalo de dados: 23 de Abril de 2020 a 26 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 26 de Agosto, às 09:05 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Se nos focarmos no gráfico H4, podemos ver que o preço está neste momento num importante suporte na zona coincidente com a sua média móvel a 200 sessões em H4(a vermelho), a resistência representada pela faixa a laranja e a linha de uptend a longo prazo(tal como podemos observar no círculo vermelho superior).

A perda deste importante suporte poderá abrir portas a uma correção posterior até junto do nível de 15,480 pontos. A perda deste nível poderia dar início a uma correção até junto do importante suporte representado pela linha a laranja superior.

É importante que acompanhemos a evolução do preço e as notícias, não apenas do simpósio de Jackson Hole mas também das notícias macroeconómicas que conheceremos nas semanas que se avizinham.

Neste momento, embora os números não apontem a um futuro risonho, não podemos afirmar com segurança que a alteração de tendência esteja iminente, portanto, caso mantenhamos estes níveis de suporte não podemos descartar a hipótese de estabelecimento de novos máximos históricos.

Fonte: Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico H4 DAX30. Intervalo de dados: 19 de Março de 2021 a 26 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 26 de Agosto, às 09:10 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

