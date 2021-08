eBay desaponta na receita mas surpreende nos lucros por ação

Agosto 12, 2021 17:18

Os resultados trimestrais do gigante do retalho baseado na Califórnia, o eBay, foram conhecidos ontem.

Ao longo da última semana, o valor das ações eBay tem estado sobre enorme pressão, caindo mais de 11% desde o anúnciar dos desapontantes resultados da Amazon a 29 de Julho - o que teve um efeito de repercussão noutros títulos relacionados a ecommerce.

Em Abril, a eBay deu a entender que esperava um abrandar no seu volume de negócios à medida que os programas de vacinação se desenrolassem, negócios voltassem a abrir e cessassem as restrições sociais.

Os analistas tinham motivos para estar atentos aos resultados da empresa, após o período de consolidação que esta atravessou, focando-se no seu próprio negócio e dissociando-se de outros empreendimentos, tais como:

A venda da StubHub, um mercado secundário de desporto, música e venda de bilhetes para eventos ao vivo, por mais de 4 biliões de dólares, em 2019.

A venda do grosso das suas operações na Coreia do Sul, por cerca de 3 biliões de dólares.

A estratégia empregue pelo CEO do eBay, Jamie Iannone, com o objetivo de travar a queda das receitas, foi a de aumentar a geração de receita através de avertising e comissões em pagamentos online.

O resultado final para o trimestre foi de natureza paradoxal.

Apesar de registar receitas de 2,67 biliões de dólares, 10% abaixo do perspetivado, graças a redução de custos, os lucros por ação (EPS) aumentaram, atingindo os 0,99$ face aos 0,96$ esperados pelos analistas.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário EBAY. Intervalo de dados: 10 de Março de 2020 a 12 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 12 de Agosto, às 08:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima mostra-nos a evolução do valor das ações eBay desde 10 de Março de 2020, num intervalo diário.

O gráfico evidencia como, desde meio de Novembro de 2020, o preço das ações eBay se tem movimentado num canal lateral, dentro de uma formação bullish de aproximadamente 14$ de amplitude.

Os investidores têm respeitado o gráfico, utilizando o indicador RSI para colher lucros e, nos ciclos ascendentes, servindo-se da média móvel exponencial a 10 períodos(laranja) para reentrar no mercado.

Nos últimos dias, o valor das ações eBay tocaram a resistência deste canal bullish e o seu indicador RSI entrou na zona de overbought, algo que os investidores interpretaram como um sinal de colheita de lucros, e de reentrada junto da média móvel a 100 períodos(vermelho).

Seria interessante observar o comportamento do mercado durante as primeiras horas de negociação de hoje, na medida em que poderão existir flutuações pronunciadas no valor dos títulos eBay. A surpresa positiva de EPS poderá ser utilizada como um catalisador que faça crescer o preço, num mercado que tinha já descartado a queda da sua receita, impulsionando novamente as ações até junto da resistência do intervalo.

Com a Conta MetaTrader5 da Admirals poderá negociar ações dos principais bancos ou qualquer outro ativo financeiro de sua eleição! O mercado de ações permite a investidores lucrar tanto em mercados em ascensão como em decréscimo, assim como o de apostar em empresas que se alinhem com os seus ideais. Clique no banner seguinte para abrir uma conta GRATUITA hoje mesmo:

Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: