Adeus DAX 30! Olá DAX40!

Setembro 17, 2021 16:32

Como em todas as terceiras sexta-feira de cada mês, hoje é um dia especial devido ao vencimento de opções e contratos futuros nos mercados financeiros. Esta sexta-feira é especialmente importante porque, sendo o nono mês do ano, não só os contratos mensais expiram, mas também os trimestrais. Assim, durante a sessão de hoje vamos testemunhar o que é popularmente conhecida como a “quadruple witching hour”.

No entanto, sem dúvida, o foco principal do dia, e pelo qual a sessão de hoje será lembrada, é o término do popular índice DAX30. Conforme anunciado há largos meses, a partir de segunda-feira, 20 de Setembro, o índice alemão será negociado com 40 empresas, tornando-se assim o DAX40. "The king is dead, long live the king!"

Conforme anunciámos há poucos dias, as seguintes empresas juntar-se-ão às 30 que figuram no índice:

Airbus SE

Zalando SE

Siemens Healthineers AG

Symrise AG

HelloFresh SE

Sartorius AG Vz

Porsche Automobil Holding

Brenntag SE

Puma SE

Qiagen N.V.

A sua admissão neste importante índice não é um acontecimento trivial. As empresas poderão experimentar alta volatilidade nas próximas sessões devido ao fato de que os fundos e ETFs que acompanham este novo índice terão que adquirir ações destas empresas e reajustar as suas participações para coincidir com a composição do mesmo. Será, portanto, interessante acompanhar estas empresas nos próximos tempos.

Parece que o DAX30 se vai despedir do seu antigo formato enfrentando a sua média móvel a 18 sessões(branco), com o seu importante nível de suporte/resistência(banda laranja). É importante que o preço rompa este patamar para ganhar robustez na busca da sua linha de tendência decrescente, que começou em meados de Agosto, após atingir máximos históricos, uma vez que, enquanto o preço não conseguir ultrapassar esta linha de tendência o sentimento permanecerá negativo.

Pelo contrário, uma falha em subir acima da sua resistência atual poderia desencadear um retorno aos mínimos em busca dos seus mínimos mensais. A perda deste nível poderá levar a que o preço busque o seu importante nível de suporte, a 15.300 pontos(faixa vermelha superior).

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário DAX30. Intervalo de dados: 26 de Fevereiro de 2021 a 17 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 17 de Setembro.Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

