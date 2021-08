China enquanto protagonista de mercado: PMI negativo para a produção e restrições em videojogos

Na sessão de terça-feira, a China é o foco das atenções por dois fatores: videojogos e comunicação de dados macroeconómicos. No que toca aos videojogos, o governo chinês anunciou que, para combater o vício que este tipo de atividade online exerce sobre os jovens, se encontra agora limitada a utilização destes produtos por menores de idade a 3 horas semanais, entre as 20:00 e as 21:00(sexta-feira, sábado e domigo) ao fim de semana e aos feriados.

Esta ação poderá parecer bastante estranha e controversa mas, se tomarmos em consideração que a China considera que este vício em videojogos pode ser perigoso para a economia do país, dado o número de jovens que manifesta preferência em jogar videojogos face a continuar a estudar ou entrar no mercado de trabalho. Desta forma, o governo presidido por Xi Jinping promologa assim as medidas adoptadas em 2019, em que limitou o tempo de jogo a menores de idade para uma hora e meia, até as 22 horas.

Esta decisão poderá ser um duro golpe para este tipo de plataformas online, uma vez que a China é uma das maiores consumidoras deste tipo de plataformas, e empresas, tais como a Tencent, serão agora forçadas a efetuar alterações aos seus serviços para adoptar as novas restrições, adicionando, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial que previnam o acesso a menores fora do horário nocturno estabelecido.

Por outro lado, a China está também em destaque porque tomámos esta manhã conhecimento dos seus números para Agosto de PMI no setor da produção, que foram não só piores que os do mês passado, mas também abaixo das expetativas adoptadas em consenso de mercado.

Como mencionámos na nossa análise de Julho, em relação ao aumento das trocas comerciais graças às exportações da primeira metade do ano, durante os meses de Julho e Agosto podemos observar um abrandar da indústria de produção Chinesa, após ambas as figuras se terem encontrado abaixo do esperado.

Concretamente, os números de PMI para a produção em Julho estabeleceram-se a 50,4 pontos face aos 50,8 esperados, enquanto que os dados correspondentes ao mês de Agosto se estabeleceram a 50,1 pontos comparados aos 50,2 esperados.

Este decréscimo na atividade de produção industrial chinesa pode ser particularmente explicada pelos problemas gerados pela rápida expansão da variante Delta do vírus corona, e pelas cheias registadas nos países asiáticos ao longo das últimas semanas.

Se, tal como mencionámos nas nossas análises anteriores do Índice Hang Seng, este tem sido um dos índices com pior performance para a primeira metade do ano, subindo uns meros 5,86%, em virtude do início da forte correção de Fevereiro, este abrandar da economia está a afetar os índices chineses fortemente, uma vez que, no decorrer dos meses de Julho e Agosto, o índice Hang Seng perdeu mais de 10,2% após sair fora do intervalo lateral(representado pelas faixas verde e vermelha). Assim sendo, e após estas quedas, o índice perdeu para já 4,97% este ano.

Em termos técnicos, o preço atingiu o objetivo do canal, formando assim um double bottom junto dos mínimos anuais(representados pela faixa a vermelho). Pelo contrário, we observarmos os seus indicadores de stochastic e MACD, é-nos possível constatar uma divergência positiva no seu valor, portanto uma recuperação destes mínimos poderá ser reforçada, embora seja necessário que o preço se mostre capaz de superar a sua média móvel a 18 sessões, que age como sua principal resistência, para que tal aconteça.

A perda do seu presente suporte poderá abrir portas a uma correção mais acentuada, até junto dos 23,950/24 pontos.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário HSI50. Intervalo de dados: 7 de Abril de 2020 a 31 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 31 de Agosto, às 09:20 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -3.40%

2019: 9.07%

2018: -13.61%

2017: 35.99%

2016: 0.39%

