Twitter impulsiona Bitcoin, permitindo aos seus utilizadores serem "tipped" em criptomoedas

Setembro 25, 2021 03:37

Nas últimas semanas, observámos o retorno da volatilidade ao mundo das moedas digitais. O preço da Bitcoin sofreu uma série de altos e baixos, depois de se tornar como uma moeda oficial em El Salvador, e com a confirmação do Twitter que seria uma das moedas aceites na sua nova funcionalidade de "tips".

Após aquele que pareceu um momento histórico para a Bitcoin, e da revolução que esta representa, após a sua aceitação como divisa legal em El Salvador, o seu primeiro dia tornou-se num de volatilidade e incerteza, desencadeando fortes movimentações gerais de queda no mercado de criptomoedas.

Nas sessões que antecederam a sua estipulação enquanto moeda oficial em El Salvador, a Bitcoin denotou uma forte recuperação que a levou a ser negociada novamente numa zona próxima dos 53.000 USD. No entanto, após os problemas técnicos que surgiram quando o país centro-americano lançou este projeto, a Bitcoin sofreu um forte revés que produziu uma pronunciada "candle" de baixa, com uma variação diária acima dos 10.000 USD entre a máxima e a mínima da sessão.

Este forte movimento desencadeou fortes movimentos descendentes generalizados, de cerca de 20%, em algumas criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple fecharam a sessão com quedas de 11,19%, 12,84%, 18,90% e 19,18% respectivamente.

Após algumas semanas de incerteza, o preço voltou a lutar pela manutenção da sua média móvel a 200 sessões(vermelho), quebrando e atingindo momentaneamente o patamar de retração de Fibonacci de 50%, a 40.000 USD por Bitcoin, onde pareceu que o preço finalmente tinha encontrado suporte para iniciar uma novo movimentação ascendente.

Este impulso está a ser apoiado por boas notícias do Twitter. A empresa confirmou recentemente que a Bitcoin será uma das moedas aceites na sua funcionalidade de"tips", testado em Maio passado. Esta função permite que os criadores de conteúdo obtenham fundos e pagamentos por parte dos seus seguidores, pelos tweets que publicam no site da rede social.

Se olharmos para o gráfico diário da Bitcoin, vemos que, após os problemas técnicos experienciados por El Salvador na implementação desta como moeda legal, o preço apresentou uma forte movimentação de queda, que levou a moeda a perder os 40.000 USD em meados desta semana.

A área entre a sua média a 200 sessões(vermelho)e o nível de 40.000 USD, é neste momento o seu principal nível de suporte. Enquanto o preço for capaz de manter este nível, o sentimento geral permanecerá positivo. A perda deste nível de suporte abriria as portas a uma correção adicional, que poderia levar o preço a procurar os seus mínimos anuais em torno dos 30.000 USD(faixa a vermelho inferior).

Por outro lado, o preço terá que enfrentar várias resistências e parece que as suas médias móveis de curto e médio prazo (branco e laranja) poderão realizar um cruzamento de baixa. Devemos estar muito atentos ao comportamento do preço neste nível importante, pois uma falha no breakout poderá levar o preço de volta aos mínimos mensais.

Uma subida acima desta resistência poderá fazer com que o preço recupere parte do terreno perdido e continue sua busca pelo nível de 50.000 USD. Embora, enquanto o preço não quebrar acima de sua linha de tendência de baixa, não poderemos esperar um movimento forte de alta no curto/médio prazo.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário BTCUSD. Intervalo de dados: 14 de Dezembro de 2020 a 24 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 24 de Setembro.Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 302.3%

2019: 94%

2018: -73.2%

2017: 1337.7%

2016: 124.1%

