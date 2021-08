Mercado no "red" a aguardar por Jerome Powell

Agosto 17, 2021 16:06

Durante a sessão de hoje tivemos acesso aos números de empregabilidade do Reino Unido, onde podemos observar que o mercado de emprego continua a recuperar aos poucos após a crise oriunda da pandemia, após a qual a taxa de desemprego se fixou nos 4,7%, seguindo numa tendência decrescente desde o seu pico em Março.

Por outro lado, tomámos também conhecimento dos dados preliminares de GDP para a zona euro que, embora os preliminares de GDP para o segundo trimestre tenham correspondido ao consenso de mercado com um crescimento de 2%, o year-on-year preliminar para os números de GDP continua abaixo dos 13,7% perspetivados, encontrando-se para já fixado a 13,6%. Apesar destas figuras, a recuperação económica na zona euro parece estar a seguir uma cadência regular.

Se nos focarmos nos principais indíces de ações, podemos constatar que para já, na sessão de hoje, estão todos a ser negociados no 'red' enquanto aguardam pelo comunicado de Jerome Powell durante a tarde de hoje, uma vez que, ontem, o presidente da Reserva Federal deu a indicação que estes dados poderiam ser tomados como positivos o suficiente para que a Reserva Federal reduza o seu programa de aquisições mensal. Ao longo das últimas semanas tem existido enorme especulação acerca da possível redução da Reserva Federal em termos de aquisição de ativos, embora seja possível que Jerome Powell não anuncie nada que se assemelhe até ao simpósio de Jackson Hole, a 26 de Agosto.

Tal como comentámos na nossa análise do DAX 30, a 23 de Julho, após o descolar do índice no seu importante nível de suporte, coincidente com a faixa inferior do intervalo lateral e com a linha de uptrend representada pelo círculo vermelho, o preço obteu um novo ímpeto bullish que o levou a não só exceder as suas médias móveis a 18 e 40 sessões, mas também a que furasse as suas anteriores resistências, estipulando novos máximos históricos após ultrapassar os 16 mil pontos na sexta-feira passada.

Desse momento em diante, e com o crescer dos rumores acerca da redução por parte da Reserva Federal, o DAX perdeu cerca de 0,6% ao longo desta semana, levando-o a procurar suporte junto da faixa laranja(a sua anterior resistência). A perda deste patamar, assim como da sua média móvel a 18 sessões, poderiam abrir as portas a uma correção posterior mais acentuada, em busca da sua linha de uptrend.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário DAX30. Intervalo de dados: 22 de Dezembro de 2020 a 17 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 17 de Agosto, às 10:35 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do DAX30 ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

