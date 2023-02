Palladium: Desafios para 2023

Fevereiro 24, 2023

Operar com Palladium pode não ser tão popular quanto operar com ouro ou prata. Ainda assim, o Palladium continua a ser um metal importante que ajuda a fabricar muitos produtos que usamos na nossa vida quotidiana. Um grande número de aplicações e ofertas limitadas de paládio chamam a atenção dos investidores.

Neste blog, iremos partilhar consigo algumas informações que podem melhorar os seus conhecimentos sobre o Palladium.

Fundamentos do Palladium

O Palladium/Paládio (Pd) foi descoberto em 1802 por William Hyde Wollaston, um químico inglês que procurava analisar amostras de minério de platina obtidas na América do Sul. Wollaston deu ao metal o nome do asteróide 2 Pallas, que havia sido descoberto dois meses antes (março de 1802).

O paládio é um metal branco prateado pertencente à família dos metais do grupo da platina (PGMs). É dúctil e facilmente trabalhado. O principal uso do paládio é em conversores catalíticos de automóveis, que ajudam a converter monóxido de carbono em água e dióxido de carbono. O metal também é usado em jóias, cabos elétricos etc.

Os maiores depósitos de paládio são encontrados na Rússia, África do Sul, Zimbábue e no estado de Montana nos EUA. A Nornickel, sediada na Rússia, produz a maior parte do paládio do mundo. Mais de 50% de todo o paládio extraído em um ano é transformado em conversores catalíticos.

Trading Palladium: flutuações de preços

No final de julho de 2022, o preço do paládio atingiu os $2021 a onça, quase $300 mais caro que o ouro na época. O aumento do preço do metal em 2022 forçou algumas empresas a substituí-lo por platina mais barata.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Gráfico mensal capturado em 23 de fevereiro de 2023. Período: 1 de fevereiro de 2018 - 23 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os últimos três meses não foram favoráveis ​​para os preços do paládio. Em dezembro de 2022, os preços do paládio caíram 3%, enquanto janeiro foi pior, perdendo ainda mais terreno (-9%).

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Gráfico diário capturado em 23 de fevereiro de 2023. Período: 25 de outubro de 2022 - 23 de fevereiro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Fevereiro pode ser o terceiro mês consecutivo em que os preços do paládio recuam, pois até 23 de fevereiro eles perderam quase 8% em valor. De referir que, a 14 de fevereiro, a cotação do paládio atingiu os 1.468,94 dólares, o valor mais baixo registado desde agosto de 2019.

Nornickel prevê menor produção de paládio em 2023

Em 10 de fevereiro, a Nornickel anunciou que espera que a sua produção de paládio caia em 2023 devido à reforma planeada da sua planta metalúrgica de Nadezhda. Um relatório da Reuters disse que a produção de paládio da empresa provavelmente cairá de 8% a 14% em relação a 2022, na faixa de 2.407-2.562 koz. A produção de paládio da Nornickel aumentou 7% em 2022, numa base anual.

Comentando os números da produção de 2022, os analistas da Nornickel observaram que “aumentamos a produção de todos os principais metais: a produção de cobre e platina estava alinhada com a previsão, enquanto a produção de níquel e paládio a superou”. O relatório revisto divulgado pela empresa (10 de fevereiro) sugeriu que “esperamos que o equilíbrio entre produção e consumo de paládio diminua para um déficit de 0,3 moz este ano”.

Carros elétricos pressionam a procura por paládio

Os economistas do Commerzbank sugerem que a procura por paládio pode diminuir à medida que “o paládio está a ser cada vez mais substituído pela platina e o número de carros elétricos está a crescer, é provável que menos paládio seja necessário para produzir os novos veículos”.

A Pesquisa de Metais Preciosos da London Bullion Market Association (LBMA) 2023 observa: “Os preços do paládio devem cair este ano, de acordo com os analistas, com uma previsão de preço médio de $1.809,8 para 2023 - uma queda não insignificante de 14,3% em comparação com a média real preço em 2022."

Trading de paládio e gestão de risco

Pode estar a perguntar-se se operar com paládio vale a pena ou se é arriscado. O trading de instrumentos financeiros envolve sempre risco; operar com o paládio não poderia ser uma exceção. Movimentos rápidos do mercado contra as suas previsões ou uma avaliação imprecisa do mercado podem levar à perda de parte ou total dos seus fundos. A perda de dinheiro pode colocar em risco os seus planos financeiros.

Como ter a certeza de que operar paládio ou qualquer outro instrumento não prejudicará os seus objetivos? A resposta pode ser uma combinação de educação e utilização das ferramentas de gestão de risco à sua disposição. Assistir a um webinar apresentado por especialistas em trading ou ler blogs detalhados relacionados com técnicas de trading ou mesmo dicas sobre como construir a sua estratégia pode ajudá-lo a tornar-se o profissional que gostaria de ser. Filtrar informações é imperativo.

As corretoras apoiam os traders fornecendo ferramentas de gestão de risco para ajudá-los a reduzir as suas perdas em caso de queda do mercado. Por exemplo, ordens stop/loss ou drawdown máximo ajudam-no a melhorar a sua gestão de risco pessoal enquanto cria estratégias que podem aproximá-lo de atingir os seus objetivos financeiros. Operar paládio ou qualquer outro instrumento requer não apenas conhecimento e inspiração, mas também uma preparação abrangente.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.