Operar com o Real Brasileiro: O que saber?

Setembro 23, 2023 01:39

O Brasil pode ser popular em várias coisas, como futebol, samba, etc., mas poucas pessoas sabem que é um dos principais mercados emergentes do mundo. O real brasileiro (BRL), moeda oficial do país, também não é tão famoso, embora pertença a uma das maiores economias da América Latina (LATAM).

Lendo o nosso blog, você terá a oportunidade de avaliar algumas informações interessantes sobre o trading do real brasileiro, a economia brasileira e o que os analistas prevêem sobre ela.

Visão Geral da Economia Brasileira

O Brasil é um dos mercados emergentes mais importantes e membro do grupo BRICS. A economia brasileira é a terceira maior do continente americano e a maior do hemisfério sul. O Fundo Monetário Internacional (FMI) classificou o Brasil em décimo lugar no que diz respeito ao tamanho do produto interno bruto (PIB) globalmente.

As últimas Perspectivas Económicas Mundiais do FMI, publicadas em Julho de 2023, sugerem que a economia brasileira poderá crescer 2,1% em 2023, uma melhoria significativa quando comparada com a previsão de Abril, que mencionava uma taxa de crescimento de 1,2% para este ano. A previsão para o próximo ano também foi reavaliada pelos analistas do FMI, que agora esperam uma taxa de expansão de 1,2%, enquanto em Abril previam que a economia encolheria 0,3%.

O FMI expressou o seu apoio às reformas económicas no país num relatório divulgado em Maio que dizia: “Melhorar o quadro fiscal do Brasil, alargar a base tributária e combater a rigidez dos gastos apoiaria a sustentabilidade e a credibilidade. O corpo técnico do FMI recomenda um esforço fiscal mais ambicioso que continue para além de 2026 para colocar a dívida numa trajetória firmemente descendente, protegendo ao mesmo tempo as despesas sociais e de investimento.”

Reportagens da comunicação social citando um relatório do Banco Central do Brasil (Banco Central do Brasil-BCB) (disponível aqui em português) disseram que o banco agora espera um crescimento do PIB de 2,2% em 2023, uma atualização significativa em relação à sua previsão anterior.

O Real Brasileiro e o Real Digital!

Falando sobre o Banco Central do Brasil, vale ressaltar que este foi criado em dezembro de 1964. Segundo o site do banco, “entre as principais atribuições do Banco Central do Brasil (BCB) estão a execução das políticas monetária, cambial e de crédito, bem como a política de relações financeiras com o exterior; a regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a gestão e operação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e da oferta monetária.”

O real brasileiro substituiu o cruzeiro real há quase 30 anos e é a 19ª moeda mais negociada do mundo, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central publicada pelo Banco de Compensações Internacionais. O valor da moeda brasileira tem um histórico de flutuações significativas, outras vezes desvalorização e outras de fortalecimento devido às políticas económicas de cada governo.

Mais uma coisa que deve ser observada é que o Brasil parece ser pioneiro em relação às moedas digitais, pois está em vias de emitir a primeira Moeda Digital do Banco Central (CDBC) em 2023. O FMI elogiou o banco central local dizendo: “o banco central brasileiro o banco está na vanguarda da inovação financeira. O objetivo do CBDC é fornecer uma plataforma segura para o setor privado criar soluções inovadoras utilizando novas tecnologias.”

Operar com o Real Brasileiro e seu desempenho

Como pode ver no gráfico mensal de trading abaixo, o real brasileiro foi negociado entre R$3,6 - 4,4 reais em relação ao dólar americano em 2018 e 2019.

Fonte: Gráfico Mensal Admirals MetaTrader 5 - USD BRL.

Intervalo: 1 de setembro de 2017 a 22 de setembro de 2023. Registo: 22 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Porém, nos 12 meses seguintes, a moeda brasileira desvalorizou face à sua contraparte norte-americana, com a taxa de câmbio a atingir R$5,7 reais em outubro de 2020.

Fonte: Gráfico Diário Admirals MetaTrader 5 - USD BRL.

Intervalo: 7 de junho de 2023 a 22 de setembro de 2023. Registo: 22 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

A taxa oscilou em 2021 acima do nível de R$5,0 reais, enquanto em meados de 2022 o real brasileiro ganhou algum terreno, sendo negociado a R$4,6 reais em relação ao dólar norte-americano. A política monetária do banco central ajudou o real brasileiro a se fortalecer desde o início de 2023, como pode ver no gráfico diário acima.

O que os analistas prevêem para o Real Brasileiro?

O banco central do Brasil cortou a sua taxa de juro de referência em 50 pontos base em 20 de Setembro, tal como sinalizou no mês passado, e sugeriu que novas reduções da mesma magnitude poderiam vir de seguida.

O banco iniciou o ciclo de flexibilização com uma decisão dividida em agosto e continuou a redução da taxa este mês, quando o comité de fixação de taxas, chamado Copom, votou por unanimidade pelo corte da taxa básica Selic para 12,75%. O anúncio do Copom destacou ainda que “em relação ao cenário doméstico, a atividade económica apresentou resiliência mais forte do que o esperado anteriormente, mas o Comité continua antecipando desaceleração económica para os próximos trimestres. Como esperado, a inflação ao consumidor global em doze meses aumentou no período recente. Várias medidas da inflação subjacente caíram recentemente, mas permanecem acima da meta de inflação.”

Os economistas do Commerzbank escreveram num relatório que o forte nível do real brasileiro é justificado por enquanto. “A taxa de inflação do Brasil subiu conforme o esperado em agosto, mas a inflação mensal ficou um pouco abaixo das expectativas. À luz deste desenvolvimento, mesmo os mais cépticos deveriam perdoar o Banco Central do Brasil (BCB) por ter iniciado o ciclo de redução das taxas no mês passado com um corte surpreendentemente acentuado de 50 pontos base. Além disso, com a expectativa de que a inflação permaneça abaixo de 5% por enquanto, o esperado abrandamento adicional de 50 pontos base em cada uma das restantes três reuniões deste ano, para uma taxa de política de 11,75% até ao final do ano, está, na nossa opinião, longe de ser agressivo. Portanto, continuamos a acreditar que o forte nível do real brasileiro é justificado por enquanto”, observaram.

O Bank of America elevou a sua previsão para o crescimento económico do Brasil, citando a queda das taxas de juro, um mercado de trabalho resiliente e uma melhoria do clima de investimento. O banco reavaliou a sua previsão relativa à taxa de crescimento do PIB em 2023 de 2,3% para 3%, dizendo que o aumento dos pagamentos da segurança social ajudou os consumidores a suportar o aumento dos custos dos empréstimos. Já para 2024, a economia brasileira poderá crescer 2,2%, acima da previsão anterior de 1,8%.

Operar com o Real Brasileiro e reduzir riscos

A economia brasileira parece ter potencial devido às suas características e é uma das mais significativas no grupo de países de mercados emergentes. Portanto, o real brasileiro também poderá subir graças a uma economia local resiliente. Os traders iniciantes que desejam operar com o real brasileiro em relação às principais moedas, como o dólar americano ou a libra esterlina, devem ter cuidado, pois o trading de pares de divisas apresenta grandes riscos. Decisões erradas ou mal calculadas podem gerar muitos prejuízos.

Como poderá evitar isso sendo um trader iniciante? A resposta é que existem duas maneiras. Em primeiro lugar, pode estudar e aproveitar os materiais educacionais fornecidos pelas corretoras e preparados por traders experientes. E-books, guias, blogs, webinars e vídeos são certamente um bom começo para traders iniciantes que desejam melhorar suas técnicas de trading.

Outra forma de reduzir os riscos ao operar com o real brasileiro é adotar uma abordagem de gestão de risco. A gestão de risco não significa que deva evitar operar determinados instrumentos financeiros, mas inclui ferramentas especiais de trading automatizadas que podem interromper quando os mercados se movem contra os seus planos. A ordem de stop-loss é uma ferramenta popular de gestão de risco, mas há outras que podem aliviar um pouco a sua ansiedade. Aprenda como usá-las e melhore a sua experiência de trading.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.