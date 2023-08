RBA mantém as taxas estáveis ​​enquanto inflação desacelera

Agosto 01, 2023 21:29

Numa semana que incluirá a decisão sobre a taxa de juro do Banco da Inglaterra (BoE) e o lançamento dos dados das pagamentos não-agrícolas dos EUA (nonfarm payrolls), o Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou a sua decisão de manter as taxas de juro inalteradas.

Na China, a atividade fabril caiu em território de contração pela primeira vez nos últimos quatro meses, segundo a pesquisa da Caixin compilada pela S&P Global. O PMI de Manufatura chegou a 49,2, embora uma pesquisa da Reuters previsse uma leitura de 50,3.

Decisão de Taxa de Juro do RBA

O banco central da Austrália decidiu manter as taxas de juro estáveis ​​após a reunião do conselho de administração. Alguns economistas sugeriram que o RBA aumentaria os custos dos empréstimos em 25 pontos básicos. O RBA aumentou as taxas várias vezes desde maio de 2022, atingindo o nível mais alto registado nos últimos onze anos.

A decisão do RBA segue um relatório de inflação que mostrou a taxa de crescimento dos preços ao consumidor do país caindo para 6% no segundo trimestre de 2023. O número permanece bem acima da meta do RBA.

Os analistas do Commerzbank sugeriram que o RBA está a adotar uma abordagem de 'esperar para ver' por enquanto. Estes escreveram no seu relatório: “O RBA decidiu manter as taxas de juro inalteradas pela segunda vez consecutiva. O RBA parece estar muito próximo do pico da taxa de juro, especialmente porque agora espera que a inflação volte à meta dentro do seu horizonte de previsão. É claro que a ocorrência de outro aumento de juros nos próximos meses dependerá crucialmente da evolução dos dados, especialmente do crescimento dos salários e da inflação do setor de serviços. No entanto, vemos a decisão de hoje como um sinal claro de que o RBA está a adotar uma abordagem de 'esperar para ver' por enquanto.”

ISM Manufacturing PMI de julho de 2023

Ainda hoje, o Institute for Supply Management (ISM) publicará os dados PMI de Manufatura de julho. Os economistas esperam que o PMI de Manufatura chegue a 46,5, um pouco acima da leitura de junho. Em junho, o relatório do ISM havia mencionado que “o PMI da Manufatura de junho registou 46%, 0,9 pontos percentuais abaixo dos 46,9% registados em maio. Em relação à economia como um todo, este número indica um sétimo mês de contração após um período de 30 meses de expansão.”

Comentando o relatório ISM de junho, os analistas do ING observaram que “os principais subcomponentes, como novos pedidos, produção, empregos e inventários de clientes, também estão todos em território de contração”. A Reserva Federal continua a monitorizar o PMI de manufatura e serviços, analisando o efeito das medidas de aperto da política monetária na economia dos EUA.

Inflação do IPC da zona euro e PIB de julho de 2023

De acordo com uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat, a inflação dos preços ao consumidor caiu para 5,3% em julho de 2023, abaixo dos 5,5% em junho. O núcleo da inflação, que exclui energia, alimentação, álcool e fumo, ficou inalterado em 5,5%. O PIB da área do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre do ano, tendo estagnado no início de 2023.

Analistas do Deutsche Bank Research relataram que “o PIB da área do euro no segundo trimestre de 2023 surpreendeu ligeiramente para cima em 0,3% no trimestre, enquanto a inflação instantânea de julho veio amplamente em linha com as expectativas de 5,3% no comparativo anual, com o núcleo em 5,5% no comparativo anual. A força aparente do crescimento trimestral principal foi impulsionada por algumas idiossincrasias de alguns países e mascara um ímpeto subjacente que provavelmente está muito mais próximo da estagnação, conforme revelado pela evolução da procura doméstica nos lançamentos dos países. Do lado da inflação, o indicador yoy% continuou a cair como esperado, enquanto o núcleo permaneceu estável em 5,5% yoy em relação à impressão anterior. Os preços dos bens continuaram a mostrar um dinamismo de desaceleração. Os preços dos serviços permaneceram resilientes, mas sem dúvida não tão fortes quanto o inicialmente esperado para a temporada de turismo de 2023”.

