Notícia do Dia (Iniciantes) - O que é uma tendência 'Bearish'?

Maio 13, 2022 01:18

Este artigo responde à pergunta que qualquer recém-chegado às notícias do dia deve fazer: o que são tendências 'bearish' e qual a importância destas no trading?

O termo “bear market” significa um mercado em que os preços estão em queda. Nos gráficos de análise técnica, uma tendência 'bearish' do mercado é representada por uma linha de tendência descendente.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Diário EURUSD. Prazo: 21 de outubro de 2021 – 11 de maio de 2022. Capturado: 11 de maio de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

História da tendência 'bear market'

Acredita-se que a história da palavra 'bear' (urso) para descrever uma tendência de baixa venha do velho desporto sangrento de lutas de touros e ursos. Outra referência histórica vem do editor de The Tatler, Richard Steele, que descreveu “vender um urso” como dar valor real a um objeto imaginário.

Quaisquer que sejam as suas origens, a imagem de um urso mal-humorado parece adequar-se ao sentimento do investidor de vender ativos para encontrar melhores retornos noutros lugares.

Tendências 'bearish' aparecem em todos os tipos de mercados. Um mercado de ações de baixa significa uma liquidação na bolsa de valores. Uma tendência de baixa numa moeda Forex ou par de criptomoedas reflete um declínio numa das moedas do par, o que significa um aumento correspondente na força da outra moeda.

As tendências de baixa são o oposto das tendências de alta. As tendências de alta implicam um movimento ascendente nos preços de ações, moedas ou outros ativos, como commodities.

Abaixo pode ver alguns exemplos de tendências de baixa usando diferentes tipos de gráficos de análise técnica.

Gráfico de Velas

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diário EURUSD. Prazo: 21 de outubro de 2021 – 11 de maio de 2022. Capturado: 11 de maio de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Gráfico de Barras

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diário EURUSD. Prazo: 21 de outubro de 2021 – 11 de maio de 2022. Capturado: 11 de maio de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Gráfico Linear

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diário EURUSD. Prazo: 21 de outubro de 2021 – 11 de maio de 2022. Capturado: 11 de maio de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como pode ver, as tendências 'bearish' são um tema importante nas notícias de trading e são mencionadas o tempo todo na media financeira ao descrever o movimento de preços de um ativo e mercado.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.