Notícia do Dia para Iniciantes - Significado da Taxa de Juro desejada pela Reserva Federal

Junho 17, 2022 23:48

Neste artigo, irá ter uma visão geral de:

A Taxa de Fundos Federais (FFR)

Como o FFR influencia o setor bancário

Como traders e investidores analisam o FFR

Os anúncios de taxas de juro da Reserva Federal

A Reserva Federal é o banco central dos Estados Unidos e tem autoridade para definir a Federal Funds Rate (FFR). Esta taxa de juro alvo influencia o quanto os bancos americanos cobram uns aos outros por empréstimos noturnos.

O FFR faz parte da política monetária e influencia a forma como os fundos se movimentam no sistema financeiro. A Reserva Federal decide a política monetária com base na saúde da economia dos EUA e tem uma meta de taxa de inflação de longo prazo de 2%. Durante períodos de fraqueza económica, a Fed pode decidir reduzir a sua orientação de FFR. Quando a economia cresce, a Fed pode aumentar as taxas de juro se a inflação aquecer demais.

Quando a Taxa de Fundos Federais (FFR) é negativa ou baixa, há mais incentivo para os bancos emprestarem a consumidores ou empresas porque o retorno da taxa de juro é maior num empréstimo de retalho ou comercial. Nessas circunstâncias, o crédito fica mais solto e mais fácil de acesso. Isto é chamado de estímulo económico porque consumidores e empresas gastarão e investirão mais se tiverem mais acesso ao dinheiro.

Por outro lado, quando o FFR está em alta, os bancos têm mais incentivos para emprestar uns aos outros porque percebem um risco menor em emprestar para outro banco do que emprestar para uma empresa ou consumidor. Uma faixa de meta de FFR mais alta geralmente significa empréstimos mais caros no retalho, uma vez que os bancos a usam como base para as taxas de juro que cobram aos seus próprios empréstimos a consumidores e empresas. Como resultado, o aperto monetário geralmente desacelera os gastos do consumidor.

Declaração de taxa de juro do FOMC

O Federal Open Market Committee (FOMC) reúne-se oito vezes por ano para decidir sobre sua política de taxas de juro. Após a reunião, o FOMC emite declarações como esta:

“O Comité decidiu aumentar a faixa-alvo para a taxa de fundos federais para 1-1/2 a 1-3/4 por cento e antecipa que os aumentos contínuos na faixa-alvo serão apropriados”. (Declaração do FOMC, 15 de junho de 2022).

Vamos interpretar a declaração para entender o seu significado subjacente.

'O Comité decidiu aumentar a faixa-alvo para a taxa de fundos federais para 1-½ a 1-¾ por cento.'

Primeiro, precisamos do contexto económico. Em maio de 2022, a inflação nos EUA atingiu uma alta de 40 anos de 8,6%, o que significa que os preços de bens e serviços subiram mais rápido do que a taxa de inflação de 2% visada pela Reserva Federal. Portanto, o FOMC decidiu aumentar o FFR para uma faixa de 1,5 a 1,75%, enviando um sinal ao setor bancário para aumentar os seus preços de empréstimos na esperança de conter a procura por bens e serviços e desacelerar o crescimento da inflação. Numa nota lateral, isto pode levar à inflação dos preços dos empréstimos e a um problema com o nível de inadimplência da dívida, mas isso é uma história para outro dia.

'... e antecipa que os aumentos contínuos no intervalo alvo serão apropriados.'

Aqui, o FOMC significa que continuará aumentando as taxas de juro nas próximas reuniões até que seja apropriado fazer uma pausa. Nessa situação, a pausa viria quando a taxa de inflação desacelerasse.

O que acontece nos mercados durante uma decisão de taxa do FOMC?

Os investidores do mercado de ações podem ou não reagir à última decisão sobre a taxa de juro, dependendo das circunstâncias do momento.

Em condições normais de mercado, quando a inflação está em torno de 2% e a economia está crescendo, as decisões sobre taxas de juros informam os investidores se há mais retornos potenciais em ações ou títulos. Isso muda quando há condições de mercado difíceis, como crescimento económico fraco ou inflação alta, e os investidores se tornam defensivos à medida que as taxas de juro aumentam.

Os traders nos mercados Forex são fortemente influenciados pelas decisões de taxa de juro da Fed devido ao impacto sobre o dólar americano, a moeda mais negociada do mundo. As decisões da Fed têm o poder de movimentar os mercados de câmbio porque as taxas de juro podem adicionar ou subtrair o valor percebido de uma moeda. No nível mais fundamental, o efeito é assim:

Estado da economia -> Decisão da taxa de juro -> USD sobe ou cai em relação a outras moedas, pois os traders compram ou vendem em massa antes, durante e depois que a decisão se torna pública.

Em suma, as decisões de taxa de juro da Federal Reserve podem afetar o sentimento de investidores e traders e mover os preços dos ativos que variam de ações a moedas.

Dicas Rápidas

Onde posso encontrar Declarações do Comité Federal de Mercado Aberto? A Reserva Federal publica cada decisão de política monetária no seu site. As declarações incluem a última avaliação económica do Fed e vale a pena ser lidas por qualquer pessoa interessada nos mercados financeiros.

