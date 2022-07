Notícia do Dia para Iniciantes - Que notícias seguem os Traders?

Julho 22, 2022 00:08

Neste artigo, aprenda sobre:

tendência de confirmação,

interpretar os diferentes tipos de notícias financeiras,

análise crítica versus simples aceitação da notícia,

cronometrar as suas trades e investimentos com base no fluxo de notícias.

Quer ouvir primeiro as boas ou as más notícias?

Normalmente, quando esta pergunta é feita, está a ser oferecida uma escolha. Nas notícias financeiras, a escolha não é tão clara, a resposta depende muito da fonte e do tipo de artigo que está a ler. Se a notícia é boa ou má também depende do seu viés pessoal. Tanto pode ser na forma de trading e investimentos que possui e está interessado em fazer, ou na forma de seus próprios objetivos financeiros.

O viés de confirmação acontece quando lê artigos de notícias que concordam apenas com a sua avaliação de uma situação financeira.

Por exemplo, se está convencido de que uma ação que possui pagará um bom dividendo para um determinado trimestre porque leu um artigo de uma fonte confiável a referir que as vendas do produto X foram bem durante o período. Em seguida, você pesquisa por “vendas do produto X” e lê mais artigos sobre o quão bem eles estão a vender. Isto confirma a sua crença de que haverá um forte pagamento de dividendos. Por causa do viés de confirmação, pode estar a ignorar outros artigos de notícias que discutem diferentes aspectos do desempenho da ação, como uma queda nas vendas de outras linhas de produtos ou um aumento no pagamento de dívidas.

Ter um viés é natural e seria difícil tomar decisões se não tivéssemos as nossas próprias abordagens para tomar uma posição. Estar ciente do seu próprio viés pode ser útil para técnicas de gestão de risco, como colocar stop loss ao negociar ou diversificar as suas participações ao investir nos mercados de ações. Mesmo que acredite fortemente numa notícia e nos seus objetivos financeiros, o risco de mercado é algo a ter em mente.

Tipos de Notícias

Existem dois tipos principais de notícias financeiras: 'hard news' e 'soft news'. Na categoria de 'hard news' caem os fatos e números simples de referências económicas como Vendas a Retalho; cobertura de casos jurídicos societários; lançamentos significativos de novos produtos; eventos geo-políticos disruptivos; e os resultados financeiros anunciados pelas companhias de capital público.

A categoria de notícias leves inclui artigos de opinião; entrevistas; comentários; especulações; as páginas da empresa; perfis sobre personalidades empresariais; e análises de desempenho de produtos.

Consegue adivinhar qual categoria os traders e investidores devem seguir mais de perto? Continue a ler e veja a resposta na conclusão.

'Hard News'

As 'hard news' no MetaTrader 5 têm o seguinte aspeto:

Fonte: Calendário Admirals MetaTrader 5. Registo: 21 de julho de 2022.

Estes são lançamentos de referência económica que informam aos traders informações vitais sobre oferta e procura, ajudando-os a definir expectativas sobre os níveis de preços de diferentes commodities, por exemplo.

Outros tipos de notícias importantes incluem relatórios de ganhos, novos pedidos significativos, demissões ou contratação de altos funcionários da empresa e reações a eventos geo-políticos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 News. Registo: 21 de julho de 2022.

É mais fácil ver a ligação entre 'hard news' e reações do mercado, já que as notícias são diretamente baseadas no instrumento real.

'Soft News'

As notícias leves são baseadas menos em fatos e números e mais frequentemente em opiniões, interesses humanos e especulações. Este tipo de notícia quase que cruza a linha entre entretenimento e informação e busca atingir um acordo emocional. É mais difícil vincular artigos de 'soft news' diretamente com trading e investimento, os tópicos podem estar vários graus afastados de um instrumento financeiro.

Análise crítica versus simples aceitação da notícia

É um erro fácil simplesmente aceitar o que se lê no noticiário, afinal, é a palavra escrita, algo que todos somos ensinados a respeitar desde pequenos. Aplicar um filtro crítico é importante porque o que está a ler pode influenciar a maneira como negoceia ou investe. Uma forma de analisar a notícia é perguntar se ela é 'hard' ou 'soft' e qual a sua importância em termos de reação do mercado. Outra maneira é cruzar as mesmas notícias com fontes diferentes.

Qualidade e confiança da fonte

As fontes não são todas iguais, algumas são mais confiáveis ​​que outras. Verifique a fonte quanto à qualidade, longevidade, experiência e preconceito, sim, as fontes de notícias também têm seus próprios preconceitos.

Verificação de factos

A verificação de factos é relativamente acessível na Internet quando se trata de notícias importantes, porque esses artigos são baseados em anúncios de serviços públicos, como departamentos de estatísticas do governo.

Por exemplo, quando o governo dos EUA anuncia os seus últimos números de crescimento do PIB, estes divulgam uma declaração no site do Bureau of Economic Analysis (BEA). A verificação dupla dos fatos pode ajudá-lo a construir uma imagem se a fonte é confiável ou não.

Timing entre as suas trades e o fluxo de notícias

Há pouca dúvida de que os traders e investidores devem seguir as 'hard news' o mais próximo possível. Fatos e números formam uma base sólida para ajudá-lo a tomar decisões de negociação e investimento. As 'soft news' podem oferecer informações básicas úteis, mas não são a melhor maneira de informar a sua rotina de trading e investimento.

Como iniciante, aprenderá a encontrar um timing entre os seus negócios e o fluxo de notícias e uma das melhores maneiras de o fazer é inscrever-se nos webinars gratuitos da Admirals e assistir a sessões de trading ao vivo com traders especializados.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.