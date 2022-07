Principais notícias financeiras - Alphabet, GameStop e desdobramento de Ações

Julho 19, 2022 21:01

As principais notícias financeiras de hoje: o desdobramento de ações da Alphabet, empresa-mãe da Google, em 20:1 agora é uma realidade. Os preços das ações do GOOG e do GOOGL caíram de cerca de 2.300 USD no final da semana passada para cerca de 108 USD no momento da redação deste artigo, tornando as ações blue-chip mais acessíveis para uma gama mais ampla de investidores.

Outra empresa nas notícias financeiras é a retalhista de videojogos GameStop, que planeia um desdobramento de ações de 4:1 do preço atual das ações de cerca de 145 USD em 19 de julho. O desdobramento de ações da GameStop entra em vigor após o fecho do mercado a 21 de julho.

Como os mercados de ações estão atualmente num clima de mínimos, os preços mais baixos das ações parecem fazer sentido, principalmente considerando a crescente probabilidade de uma recessão nos EUA e na UE. Os desdobramentos de ações não alteram a capitalização de mercado da empresa, mas aumentam o número de ações disponíveis, reduzindo assim o preço de cada ação individual. Em 19 de julho, a capitalização de mercado atual da GOOG é de 1,48 trilião de dólares e a da GameStop é de 10,78 biliões de dólares.

Noutras notícias, a Taxa de Desemprego da OIT para maio deve sair esta manhã. O benchmark veio conforme o esperado, inalterado em relação ao resultado anterior de 3,8%.

O BCE anuncia hoje a sua Pesquisa de Empréstimos Bancários, pouco antes da decisão do banco central sobre a taxa de juro na quinta-feira. Chega-se a um momento delicado na economia da zona do euro. As perspectivas para as taxas de juro da Europa estão a ficar mais agressivas com as perspectivas de crescimento mais fracas, prejudicadas pelo conflito na Ucrânia e pela incerteza sobre os desenvolvimentos do COVID-19.

Em mais notícias do banco central esta semana, o Banco Popular da China (PBoC) divulga a sua última decisão sobre a taxa de juro na quarta-feira, 20 de julho. Quaisquer surpresas para cima ou para baixo podem mover os pares de moedas CNY.

O Banco do Canadá (BoC) deve divulgar os últimos dados da inflação mais importantes para junho amanhã. Espera-se que o IPC tenha subido de 6,1 por cento anteriormente para 6,7 ​​por cento em junho. Dadas as atuais sensibilidades dos mercados de trading em relação à inflação, quaisquer surpresas podem mover os pares de moedas CAD ao definir expectativas para a próxima decisão de taxa de juro do BoC.

Finalmente, para as notícias de trading desta semana, o Banco do Japão anuncia a sua decisão sobre a taxa de juro na quinta-feira. O banco central não deve alterar a sua orientação de taxa de juro do nível atual de menos 0,1 por cento, portanto, quaisquer surpresas podem mover os pares de moedas JPY.

O que é um desdobramento de ações? A melhor maneira de explicar um desdobramento de ações é imaginar que detém uma ação de uma empresa no valor de 1000 USD. Os acionistas da empresa decidem dividir as ações em 2:1 para aumentar a liquidez ou a facilidade de compra e venda das ações. Assim, tem duas ações, cada uma com o valor de 500 USD. Os desdobramentos de ações geralmente ocorrem quando o preço de uma ação sobe muito alto para facilitar a liquidez nos mercados mais amplos. Estes não alteram a capitalização de mercado ou o valor geral da empresa.

