Notícia do Dia para Iniciantes – uma análise mais atenta ao Calendário Forex

Maio 31, 2022 22:18

Está apenas a começar a sua caminhada nos mercados financeiros? Os nossos artigos para iniciantes discutem diferentes tipos de análise, como Análise Técnica e Análise Fundamental, para que possa escolher uma ou mais que se adapte ao seu estilo de investimento e negociação. Neste artigo, falaremos sobre o Calendário Forex e como usá-lo diariamente para informar a sua negociação Forex e investir em ações.

Um Calendário Forex é preenchido com eventos de notícias económicas de alto impacto e movimento de mercado que têm um efeito cascata nas decisões de negociação e investimento. O Calendário Forex da Admirals tem sete componentes, cada uma das quais nos diz uma informação importante.

Tempo, moeda e impacto

À esquerda está o momento do anúncio das notícias económicas. O Calendário Forex pode ser definido para o seu fuso horário. O tempo dá-lhe uma ideia de quando uma reação potencial começará nos mercados de negociação.

A moeda varia de acordo com o país que está a anunciar os últimos resultados da pesquisa económica. O dólar provavelmente se moveria com base nos dados económicos dos EUA, o euro se moveria com base nos desenvolvimentos económicos da zona do euro e assim por diante. A força ou fraqueza de cada moeda é baseada no sentimento do trader em relação às últimas notícias sobre a saúde da economia.

As cores verde, laranja e vermelho indicam quanta volatilidade é esperada na moeda. Verde indica baixo impacto; laranja indica um impacto alto e vermelho indica o impacto mais alto.

Em seguida, vamos observar os eventos em si.

Notícias económicas, resultados anteriores, previstos e reais

O Calendário Forex da Admirals tem uma descrição do evento de trading, como Decisões de Taxas de Juros e outros desenvolvimentos económicos importantes.

A coluna 'Actual Results' (Resultados Atuais) mostra-nos os resultados da decisão da taxa de juro e pesquisas como Despesas de Capital Privado e muitas outras. A coluna 'Previous' é uma opinião consensual sobre o resultado e está disponível antes do anúncio ser feito. A coluna 'Previous' mostra um resultado anterior para fins de comparação.

Como interpretar as notícias de trading:

Se os resultados atuais diferirem amplamente dos anteriores, pode haver volatilidade na moeda relacionada.

Uma diferença mais ampla provavelmente causará maiores movimentos de mercado.

Tenha em mente que as previsões são baseadas em probabilidades e opiniões e, com notícias de trading, pesquisar o evento e aprender com especialistas é uma jogada inteligente.

Os webinars da Admirals são feitos por especialistas nos mercados de negociação e investimento e a maioria das sessões é gratuita.

