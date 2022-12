Moedas da Austrália, Japão e a última decisão sobre taxas de juro do RBA

Dezembro 06, 2022 22:22

Em linha com as expectativas, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) aumentou a sua cash rate em 0,25%, para 3,1%, ressaltando a força do AUD em relação ao JPY. É o oitavo mês consecutivo que o RBA aperta a política monetária para conter a inflação, vista pela última vez no nível de 7,3 por cento.

Em máximos de 10 anos, o ambiente hawkish de taxas de juro da Austrália divergiu consideravelmente da abordagem dovish do Japão, e isto pesou sobre o JPY num momento em que a inflação está a elevar os preços das exportações da Austrália. O Japão é o segundo maior mercado de exportação para a Austrália, e a taxa de câmbio AUDJPY atualmente favorece o dólar australiano quando se trata de alimentos e matérias-primas.

Diminuição do Consumo no Japão?

No entanto, os gastos das famílias japonesas enfraqueceram em outubro, caindo de 2,3 por cento anteriormente para 1,2 por cento numa base anual. O rendimento médio também caiu para 1,8 por cento de crescimento em outubro, contra 2,1 por cento no ano passado. Isto significa que os gastos do consumidor estão a diminuir no Japão?

'Importar' inflação com produtos da Austrália e de outros países pode aumentar ainda mais a pressão sobre o Banco do Japão para considerar o aumento das taxas de juro. Por outro lado, o pagamento de horas extras no Japão aumentou 7,9% em outubro, em comparação com 6,7% no mesmo mês do ano passado. Em outubro, o desemprego estava no nível baixo de 2,6%, aumentando o argumento de que o mercado de trabalho do Japão está a manter-se forte.

Setor mineiro recupera após pandemia?

O mercado de exportação da Austrália é extremamente importante para o crescimento económico geral, pois o país depende fortemente das minas de matérias-primas. A Austrália é um dos maiores exportadores mundiais de carvão, bauxita, alumínio, minério de ferro, níquel, prata, chumbo e ouro.

Estima-se que o crescimento apenas no mercado global de níquel cresça de 22 biliões de dólares em 2019 para 81 biliões de dólares em 2030. O mercado internacional de alumínio deve crescer de 123 biliões de dólares em 2019 para 216 biliões de dólares em 2030.

Agora que a pandemia de COVID-19 está a abrandar, a indústria de minas da Austrália está a recuperar e isso pode ser um grande impulsionador do crescimento no médio prazo. Saberemos mais sobre a taxa de crescimento trimestral do PIB da Austrália na quarta-feira, quando os resultados do terceiro trimestre forem divulgados.

Anteriormente no nível de 0,9 por cento, o consenso prevê uma taxa de crescimento de 0,7 por cento no terceiro trimestre. Anualmente, o mercado espera que o PIB da Austrália tenha crescido 6,2% no terceiro trimestre, em comparação com 3,6% no mesmo período do ano passado.

A boa notícia para o Japão e a Austrália é que os preços 'spot' do petróleo caíram abaixo de 80 dólares por barril recentemente, aumentando as esperanças de que pelo menos um dos motores da inflação esteja a desacelerar.

