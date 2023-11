Mercados cautelosos antes das decisões sobre taxas de juro da Fed e do BoE

Novembro 01, 2023 22:36

Esta semana está repleta de eventos financeiros interessantes, uma vez que a Reserva Federal dos EUA (Fed) e o Banco de Inglaterra (BoE) seguirão o Banco do Japão (BoJ) no anúncio das suas decisões sobre as taxas de juro. De acordo com as previsões dos economistas, ambos os bancos deverão manter as taxas inalteradas.

No Japão, o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse que não descartaria quaisquer medidas para responder a movimentos cambiais desordenados, enfatizando que movimentos cambiais rápidos são indesejáveis.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriu que pode ser necessário um maior aperto da política monetária por parte do Reserve Bank of Australia (RBA) para trazer a inflação para a meta até 2025. Os economistas do FMI observaram que a economia australiana permanece resiliente e instaram o governo a planear ações públicas projetos de investimento de uma forma mais coordenada que apoiaria os esforços do RBA.

Na China, o PMI industrial Caixin/S&P Global caiu para 49,5 em Outubro, face a 50,6 em Setembro, caindo abaixo da marca de 50,0 pontos que separa o crescimento da contracção. Comentando os números, economistas disseram aos repórteres da Reuters que a economia chinesa sofre com a fraca procura, bem como com incertezas internas e externas.

Decisão da taxa de juro da Fed

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro ainda hoje. A ferramenta CME Fedwatch oferece mais de 99% de probabilidade de a Fed manter as taxas inalteradas. Apesar de a inflação global permanecer acima da meta de 2% e assim ter permanecido durante algum tempo, o conselho da Fed irá provavelmente abster-se de tomar medidas para avaliar o efeito da sua política monetária.

Deve-se notar que a Fed aumentou as taxas 11 vezes nos últimos meses, levando ao mais rápido aperto da política registado em quase 40 anos. O responsável máximo da Fed, Jerome Powell, deu a entender que as taxas permanecerão mais altas por mais tempo e não descartou a possibilidade de mais um aumento até o final de 2023.

Decisão sobre taxas de juro do Banco da Inglaterra

Na tarde de quinta-feira, o Banco de Inglaterra vai juntar-se ao grupo de bancos centrais que anunciaram as suas decisões sobre taxas de juro. Os analistas de mercado esperam que o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE não aumente os custos dos empréstimos, como mostrou uma sondagem da Reuters entre economistas.

Um relatório do Financial Times citando analistas da Oxford Economics afirmou que “a inflação continua desconfortavelmente forte”, enquanto os membros do MPC afirmaram que a política monetária teria de permanecer restritiva durante algum tempo em resposta ao ambiente de preços elevados. As pressões inflacionistas também são impulsionadas pelos números do crescimento salarial nunca vistos desde 2001. Economistas consultados pela Reuters sugerem que o BoE não reduzirá as taxas de juro até pelo menos Julho de 2024.

Relatório de outubro sobre NFPs dos EUA em 2023

Sexta-feira será o dia das NFPs dos EUA, quando a maioria dos analistas de mercado estará ansiosa para ter uma ideia da situação do mercado de trabalho do país. Os analistas esperam que o número de NFPs chegue a 172.000, significativamente inferior ao número de 336.000 registado em Setembro. No entanto, deve notar-se que os relatórios do NFP surpreenderam ocasionalmente os mercados globais nos últimos meses.

Com a taxa de desemprego a situar-se nos 3,8%, os economistas irão analisar minuciosamente o relatório do Bureau of Economic Analysis (BEA) para ver se o mercado de trabalho está a arrefecer como resultado de taxas de juro mais altas do que o normal.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.