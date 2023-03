Mercados atentos aos relatórios do PIB nos EUA e Reino Unido

Março 30, 2023 00:48

Os relatórios do PIB dos EUA e do Reino Unido para o quarto trimestre de 2022 normalmente chamam a atenção de investidores e traders. No Japão, o governador que está de saída do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse que “a economia está mais perto do que nunca de atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2%”.

A inflação IPC da Austrália chegou a 6,8% anual em fevereiro, enquanto os analistas do ANZ observaram num relatório que “o indicador mensal do IPC da Austrália mostrou que o impulso da inflação permanece forte e não está a diminuir tanto quanto a queda na inflação anual sugere. Juntamente com os lançamentos de dados anteriores, isto deixa-nos confortáveis ​​com a nossa chamada de que o RBA aumentará a cash rate em 25 pontos-base na sua reunião de abril”.

Um relatório do Instituto GfK publicado no início da manhã mostrou que a confiança do consumidor alemão deve melhorar em abril pelo sexto mês consecutivo, uma vez que os preços da energia recuaram em valores recordes. Os economistas da GfK observaram que “a perda antecipada de poder de compra está a impedir uma recuperação sustentada da procura doméstica. Isto também é indicado pelo nível ainda muito baixo de confiança do consumidor”.

Relatório do PIB do quarto trimestre de 2022 dos EUA

Na quinta-feira, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA publicará dados sobre o crescimento do PIB dos EUA no último trimestre de 2022. Economistas sugerem que a economia dos EUA cresceu 2,7% trimestralmente no quarto trimestre de 2022. Deve-se notar que a economia do país cresceu 3,2% no terceiro trimestre do ano passado.

Uma pesquisa do US Census Bureau revelou que o défice comercial de bens aumentou ligeiramente para $91,6 biliões, de $91,1 biliões em janeiro. Os inventários no retalho aumentaram 0,8% no mês, com economistas a sugerir que inventários mais altos poderiam impulsionar o crescimento do PIB e antecipando um valor de 1% a 3% no primeiro trimestre de 2023.

Dados do quarto trimestre de 2022 do PIB do Reino Unido na sexta-feira

Na sexta-feira, os traders terão a oportunidade de analisar os dados do PIB do Reino Unido para o quarto trimestre de 2022, fornecidos pelo Office for National Statistics (ONS). Analistas de mercado esperam que os dados mostrem que a economia permaneceu inalterada no último trimestre.

Uma pesquisa do ONS publicada em 10 de março mostrou que a economia do Reino Unido cresceu mensalmente 0,3% em janeiro, acima do valor de 0,1% previsto pelos economistas. O Reino Unido continua a ser a única economia do G7 que não recuperou totalmente das consequências da pandemia de coronavirus. O Banco da Inglaterra e o Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR) prevêem uma recessão de cinco trimestres a partir do primeiro trimestre de 2023, mas os números publicados não parecem estar de acordo com as suas previsões.

Inflação IPC de Tóquio em fevereiro

Na noite de quinta-feira, espera-se que o Departamento de Estatísticas Japonês divulgue os dados do IPC de março em Tóquio. Analistas de mercado prevêem que a inflação chegue a 3,2% na comparação anual. Economistas destacam que a inflação IPC do Japão em fevereiro caiu em grande parte devido à implementação de subsídios governamentais à energia.

China: PMIs de Manufatura/Não Manufatura do NBS em março

A Federação de Logística e Compras da China (CFLP) divulgará dados sobre os PMIs de Manufatura e Não Manufatura em março. Analistas de mercado sugerem que o PMI de Manufatura chegará a 51,2 e o PMI de Não Manufatura a 54,9. Espera-se que ambos os números sejam menores do que as leituras de fevereiro.

Os analistas do ING alertaram que a sustentabilidade da recuperação de fevereiro seria incerta e reiteraram que o setor de serviços chinês provavelmente superará o setor da manufatura durante este ano.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.